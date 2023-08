Unsere Fehler in "Vermurkst"; neue Ideen für den "Tatort"; Schätzen mit ServusTV; Russland weist "Politico"-Korrespondentin aus

Hier kommen die Mediennews von heute:

Rosenkrieg deluxe: Netflix-Doku "Depp v. Heard" - Die dreiteilige Dokuserie befasst sich mit dem aufsehenerregenden Verleumdungsprozess und der Rolle der sozialen Medien

"Depp v. Heard", jetzt neu auf Netflix Foto: Netflix

Unsere Fehler: Achtung, der Fluss flieht! - Chinesische "Reisveranstalter", falsche Meere und die ÖBB in der Einzahl - die Fehlerkolumne

TV-Tagebuch: In der Netflix-Serie "Ist das Kuchen?" wird herzhaft in Schuhe gebissen - Handtasche, Hut, Doc Martens: Könnten Sie erkennen, welches davon getragen und welches gegessen werden kann

Nachrichtenmagazin: Russland wies Moskau-Korrespondentin von "Politico" aus - Verlängerung von Visum für Eva Hartog abgelehnt

TV-Krimis: "Tatort"-Macher wollen bei Krimireihe Neues ausprobieren - ARD-Koordinator Schönenborn: "Sind an neuen Ideen für Teams dran, auf die die Zuschauer gespannt sein können"

Neue Show: ServusTV lädt mit Hauptabendshow "Pi mal Daumen" zum Schätzen ein - "Unberechenbarste Show Österreichs" mit Andreas Moravec und Michael Ostrowski läuft Ende September

Unfreie Medien: Satiriker Nenad Kulačin und Marko Vidojković sind in Serbien gefährdet - Die Entourage von Präsident Aleksandar Vučić antwortet auf Kritik mit Attacken durch regierungstreue Propagandamedien

Schlechte Zeit für deutsche Kuppelshows: Neue Sendungen floppen - Nur 500.000 Zuschauer für "My Mom, Your Dad" auf Vox - 390.000 verfolgten "Der Heiratsmarkt" auf ProSieben - Gute Quote hingegen für "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im ORF

Switchlist: "Kick It Like Beckham", "Der Pate II", "Rodeo Girls", "Krieg um den Wildfisch" in der Arte-Reportage, "Mein Neapel" im "Weltjournal" - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.