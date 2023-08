Der Coup ist einer bekannten Tiefkühlpizzenfirma wieder einmal gelungen: Sie bietet eine ungewöhnlich klingende Pizza an – und schon wird wieder über sie berichtet. Nach Pizza mit Schokolade, Chips und Fischstäbchen ist dieses Mal aber eine Speise dran, die eigentlich ein italienischer Klassiker ist: die Pizza con wurstel, die zwischen Como und Catania auf zahlreichen Speisekarten respektabler Pizzerien zu finden ist.

Wenn Sie sich auf diese Pizza noch ein paar Würstelscheiben und Pommes wünschen – dann haben Sie Ihren Geschmack vermutlich in Italien geeicht. APA/AFP//Getty Images/Spencer Platt

Dabei gäbe es weltweit genug merkwürdiges Essen, über das man sich ereifern könnte: auch in Österreich, wo Würste mit Schmelzkäse gefüllt werden oder zerriebenes Fleisch in Formen gepresst und mit Paprikastücken als Pizzaleberkäse in die Semmel gelegt wird. International aber gibt es viele Gerichte, die zunächst einmal stutzig machen. DER STANDARD hat sich einige davon angesehen: Schaffen Sie es, die echten Gerichte und ihre Geschichte von Spontanerfindungen zu trennen? (mesc, 17.8.2023)