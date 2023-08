Wissen: Wo die Obrigkeit anderswo liberal mit Cannabis umgeht

· Trotz seiner weltberühmten Coffeeshops, etwa in Amsterdam, ist THC-hältiges Cannabis in den Niederlanden längst nicht gänzlich legal. Zwar sind seit 1976 Besitz, Konsum und Verkauf von bis zu fünf Gramm in speziellen Geschäften erlaubt. Anbau und Verkauf im großen Stil sind aber verboten, weshalb kriminelle Banden auch zwischen Maastricht und Groningen den Handel dominieren. Die Niederlande waren 2003 zugleich aber das erste EU-Land, das die medizinische Verwendung von Cannabis erlaubte. Mittlerweile ist der medizinische Gebrauch der Droge in rund 30 Ländern weltweit erlaubt.

· In Spanien wird der Anbau für den Eigenbedarf in privaten Räumen toleriert. Der Handel und der Konsum in der Öffentlichkeit sind verboten. Spezielle Cannabis-Clubs, wie es sie etwa in der katalanischen Hafenstadt Barcelona gibt, gelten als Vorbilder für die geplanten deutschen Vereine.

· Nebenan in Portugal entkriminalisierte die Regierung schon im Jahr 2001 den privaten Konsum und Besitz von begrenzten Mengen von Cannabis und gibt sich auch gegenüber anderen Drogen vergleichsweise liberal. Konsumentinnen und Konsumenten, die von der Polizei erwischt werden, können aber Bußgeld ausfassen, das sie durch eine Suchtbehandlung umgehen können.

· In den USA verbietet das Bundesrecht zwar den Anbau, den Verkauf und die Verwendung von Cannabis. Der sogenannte Freizeitgebrauch wurde bis heute jedoch in 19 Bundesstaaten legalisiert. Auch unter dem republikanischen Präsidenten Donald Trump ging diese Zahl nicht zurück – im Gegenteil. Cannabis ist schlicht ein lukratives Geschäft. Im Herbst 2022 begnadigte der demokratische Präsident Joe Biden all jene, die auf Bundesebene wegen einfachen Cannabis-Besitzes verurteilt worden waren.

· Kanada legalisierte im Oktober 2018 Cannabis für den Freizeitgebrauch. Die Gesetzgebung beschränkt den persönlichen Besitz auf 30 Gramm und vier Pflanzen pro Haushalt. Es obliegt den Provinzen, den Verkauf in zugelassenen staatlichen oder privaten Geschäften zu organisieren. (red)