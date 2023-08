Meldungen eines Tages (auf ORF.at): In der Türkei ist die heißeste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Im zentraltürkischen Eskişehir habe die Temperatur heute 49,5 Grad Celsius erreicht.

Auf Teneriffa wütet ein Waldbrand. Im Ort Candelaria blickt man mit Sorge auf die Feuer. EPA/RAMON DE LA ROCHA

Die Zahl der Toten nach den verheerenden Wald- und Buschbränden im US-Bundesstaat Hawaii ist auf 106 gestiegen. Das gab der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, gestern Nachmittag (Ortszeit) im US-Fernsehsender CNN bekannt.

Auf der kanarischen Insel Teneriffa ist im Naturpark rund um den Vulkan Teide ein Waldbrand ausgebrochen. Behörden ordneten heute die Evakuierung von vier Dörfern an.

Wegen schwerer Waldbrände in abgelegenen Gemeinden Nordkanadas haben die Behörden hunderte Menschen mit Militärflugzeugen in Sicherheit gebracht und den Ausnahmezustand in den Nordwestterritorien ausgerufen.

Inzwischen werden die Redaktionen österreichischer Zeitungen mit Klimaschwurbleraussendungen ("kein menschengemachter Klimawandel") bombardiert. Die Kanzlerpartei ÖVP möchte wirklich etwas tun – nicht gegen den Klimawandel, sondern gegen Klimakleber: Sie sollen mit drei Monaten Gefängnis bestraft werden. Gleichzeitig bremst die ÖVP in der EU die Renaturierungsinitiative. Die FPÖ leugnet den Klimawandel überhaupt. Und der berühmte "Hausverstand" sagt: "Brennt hat’s scho immer!" (Hans Rauscher, 16.8.2023)