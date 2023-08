Was in den blauen Pillen enthalten ist, weiß ohne chemische Analyse niemand, heißt es bei der Beratungsstelle checkit!. Rattengift oder Strychnin wurden nicht gefunden

1997 fanden die ersten großen Raves im Wiener Gasometer statt. Und da gab es etwas mysteriöses Neues. "Die Leute waren berauscht, hatten aber keinen Alkohol getrunken", sagt Bettina Hölblinger. Des Rätsels Lösung: Da hatten wohl ein paar "ein Rauschgift" genommen, wie man es damals noch gerne ausdrückte.

Tatsächlich steckte der allgemeine Wissensstand über Partydrogen wie Ecstasy Ende der Neunzigerjahre noch eher in den Kinderschuhen. Seither hat sich einiges verändert. Und heute beschäftigen Hölblinger, Bereichsleiterin Suchtprävention bei der Drogenberatungsstelle checkit!, andere Fragen. Zum Beispiel die nach dem "Blue Punisher". Was genau das eigentlich ist, weiß auch die Expertin selbst nicht so genau. Zumindest, solange die dreieckige blaue Pille nicht durch die chemische Analyse der Einrichtung der Wiener Sucht- und Drogenprävention gegangen ist.

Todesfälle in Deutschland

"Sehr oft ist der Wirkstoff eine hohe Dosis MDMA", sagt Hölblinger zum STANDARD – also die Substanz, die auch das High nach dem Konsum einer Ecstasy-Tablette hervorruft. "Immer wieder ist aber auch etwas ganz anderes drin." Relativ häufig sind das diverse Derivate. Sie wirken nicht nur deutlich später als MDMA und werden damit für die Konsumentinnen und Konsumenten unberechenbar. Oft haben sie auch psychedelische Wirkung, was zusätzliche Risiken bietet – ganz besonders, wenn man einen psychedelischen Trip eigentlich gar nicht erwartet.

Die "Blue Punisher"-Tabletten enthalten häufig eine sehr hohe Dosis des Wirkstoffs MDMA. REUTERS/NADJA WOHLLEBEN

In Deutschland gab es im Zusammenhang mit der Modedroge "Blue Punisher" auch schon Todesfälle. Zwei Mädchen im Teenageralter sind mutmaßlich nach dem Konsum der Substanz gestorben, weil die MDMA-Dosis darin enorm hoch war. "Gerade Mädchen in diesem Alter sind oft nicht allzu groß und gleichzeitig zierlich gebaut", erklärt die checkit!-Mitarbeiterin. Und bei niedrigem Körpergewicht kann sich eine hohe Wirkstoffmenge schnell fatal auswirken.

Ecstasy sorgt für meiste Warnungen

In Wien kursieren die blauen Tabletten, deren Name einer Figur aus dem Comic-Universum von Marvel nachempfunden ist, noch nicht so großflächig wie im Nachbarland Deutschland. Auch in den teils mobilen Testlabors von checkit! Sind die Tabletten aber schon aufgetaucht - mit den unterschiedlichsten Inhaltsstoffen.

Überhaupt sorgen Ecstasy-Tabletten für die meisten Warnungen der Drogenberatungsstelle. Meistens weil der MDMA-Gehalt sehr hoch ist, was zu zahlreichen unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Zu den häufigsten zählen Übelkeit, Erbrechen, Muskelzittern, Kieferkrämpfe und eine starke Erhöhung der Körpertemperatur. Von den 258 Ecstasy-Proben, die checkit! im vergangen Jahr getestet hat, wiesen etwa acht Prozent einen gefährlich hohen MDMA-Gehalt von mehr als 200 Milligramm auf, weitere 20 Prozent einen von 151 bis 200 Milligramm.

Kein "sicherer Konsum", aber Risikominimierung

Gerade deshalb sei es so empfehlenswert, Substanzen vor dem Konsum testen zu lassen, sagt checkit!-Expertin Hölblinger. "Bei alkoholischen Getränken kann man am Etikett genau lesen, wie viel Alkohol und was sonst noch drin ist. Bei illegalisierten Substanzen ist das nicht möglich." Bei checkit! geht es vor allem um Risikominimierung. So etwas wie "sicheren Drogenkonsum" kann es zwar aus verschiedenen Gründen nicht geben. Aber: "Viele Menschen werden im Laufe ihres Lebens auch illegalisierte Substanzen probieren beziehungswiese konsumieren. Das heißt aber nicht, dass der Weg in eine Abhängigkeit vorgegeben ist."

Einer der Vorteile der Einrichtung checkit!, die die Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien betreibt: Chemische Analyse von Substanzen wird immer mit Beratung kombiniert. Somit sei die Substanzanalyse ein Türöffner für kritisches Bewusstsein unter Konsumierenden und das, was Hölblinger "Harm Reduction" nennt – also einen möglichst risikoärmeren Konsum.

Anonyme Beratung

Beratungsgespräche wie Analysen der diversen Stoffe finden bei checkit! anonym, kostenlos und vertraulich statt. Im Jahr 2022 wurden laut aktuellem Jahresbericht der Einrichtung mehr als 1.800 Substanzen getestet. Bei acht Prozent aller Tests mussten Warnungen wegen gesundheitlich besonders bedenklicher Zusammensetzungen ausgegeben werden.

27 Prozent der Proben enthielten als Beimengung – in manchen Fällen gar ausschließlich – unerwartete Wirkstoffe. Der Reinheitsgrad der getesteten Ecstasy-Tabletten betrug 82 Prozent, jener der Kokain-Proben 69 Prozent. Am geringsten war er bei Amphetamin, besser bekannt unter seinem Straßennamen Speed, wo die im Vorjahr analysierten Proben nur einen Reinheitsgrad von 31 Prozent aufwiesen.

Giftige Stoffe unwahrscheinlich

Dass der Reinheitsgrad von kolumbianischem Kokain direkt ab Produzent in Medellin meist höher ist als in einem Partytempel am Praterstern, davon kann man wenig überraschend ausgehen. Wie "rein" die Wiener Drogen im Vergleich etwa zu anderen europäischen Hauptstädten sind, darüber lässt sich mangels valider Vergleichsdaten aber nur wenig sagen.

Bei einer mitunter kursierenden "Urban Legend" kann dafür tendenziell Entwarnung gegeben werden: Strychnin oder Rattengift wurde bei den Substanzanalysen bisher nicht als Streckmaterial gefunden. Warum die Wahrscheinlichkeit dafür auch nicht übermäßig groß ist, dafür hat die checkit!-Expertin einen durchaus plausiblen Hinweis: „Für Produzentinnen und Verkäufer wäre es ja eher kontraproduktiv, wenn giftige Stoffe in verkauften Substanzen auftauchen." (Martin Tschiderer, 17.8.2023)