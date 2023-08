Im Mai startete der erste Satellit, die Trägerrakete stürzte jedoch ab. EPA/KCN

Seoul – Nordkorea könnte Ende August oder Anfang September einen weiteren Spionagesatelliten starten. Das sagte der südkoreanische Parlamentsabgeordnete Yoo Sang-bum am Donnerstag unter Berufung auf den Geheimdienst des Landes. Im Mai war der Start eines Militärsatelliten gescheitert, Nordkorea wollte jedoch bald einen weiteren Versuch starten.

Wenn es bis zum 9. September – dem Jahrestag der Gründung des Landes – gelingt, die bestehenden Mängel zu beheben, werde der Satellit an diesem Tag starten, so Yoo Sang-bum gegenüber Reportern nach einem Treffen mit dem Chef des südkoreanischen Geheimdienstes.

Nordkorea bereitet Raketenstart vor

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat einen Satellitenstart in der zweiten Hälfte dieses Jahres zur Priorität erklärt. Nordkorea bereite auch militärische Aktionen vor, darunter den Start einer Interkontinentalrakete, um gegen den bevorstehenden Dreiergipfel zwischen den USA, Südkorea und Japan sowie gegen gemeinsame Übungen zwischen den USA und Südkorea zu protestieren, fügte Yoo hinzu. US-Präsident Joe Biden wird am Freitag in Camp David ein Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida abhalten. (Reuters, red, 17.8.2023)