Nein, es sind nicht die hochqualifizierten Fachkräfte, die momentan in Oberösterreich am häufigsten gesucht werden. Das überrascht und hat mehrere Gründe. Zum einen werden nicht alle offenen Stellen dem AMS gemeldet - zum anderen wird einer Zielgruppe im öffentlichen Diskurs weniger Beachtung geschenkt. Die meisten offenen Stellen beim AMS sind für Personen, die die Pflichtschule oder eine Lehre abgeschlossen haben.

Hilfsarbeiter auf Platz eins

Und den ersten Platz der meistgesuchten Arbeitskräfte dort belegen nicht, wie erwartet, technische Fachkräfte, sondern warensortierende Personen. Christian Klement vom Personalberater epunkt sagt, das sei ein Sommerphänomen: Auch in dieser Branche wollen viele Mitarbeitende im Sommer Urlaub machen, und für sie muss Ersatz gefunden werden.

"Deutlich sichtbar ist auch, dass seit Corona weniger Menschen im Einzelhandel arbeiten möchten. Auf das Beifallklatschen während der Pandemie folgte in vielen Fällen leider keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder der Bezahlung", so Klement.

Weniger Einstellungen – Grund zur Sorge?

Ausgeschriebene Jobs in Oberösterreich, Juli 2023

Eine weitere Entwicklung ist in den Daten des AMS von Juli 2023 sichtbar: Im Vergleich zum Vorjahr werden in fast allen Branchen weniger neue Leute eingestellt. Woran liegt das, und ist das ein Grund zur Beunruhigung? Oberösterreich beheimatet viele Unternehmen der Industrie und Baubranche. Inflation, gestiegene Energie- und Lohnkosten sowie die steigenden Zinsen bringen einige Unternehmen in eine schwierige Lage.

"Zwar zögern Firmen deswegen gerade, in hoher Zahl neue Mitarbeitende einzustellen. Aber gleichzeitig versuchen viele, ihre Fachkräfte zu halten, denn die sind eh schon rar am Markt", erklärt Klement. Auch die Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt, blickt positiv in die Zukunft. Und das, obwohl die Entwicklung des Arbeitsmarktes langfristig schwer vorhersehbar ist: mehr Arbeitssuchende, weniger Einstellungen, aber gleichzeitig auch viele Pensionierungen. "Erkennbar ist, dass die Chancen am Arbeitsmarkt sowohl für Arbeitsuchende als auch für Betriebe nach wie vor sehr gut sind", sagt Schmidt.

Auch der Trend der grünen Wende zeigt sich vermehrt in den Stellenausschreibungen. Da stark auf Tausch der Energieversorgung und erneuerbare Energien gesetzt werde, suchten Firmen derzeit Fachkräfte im Bereich der Elektrik, Elektroinstallation und Elektrotechnik - ebenso im Bereich Installationsberufe in Hinsicht auf Wärmepumpen und Klimatechnik, erklärt die Ökonomin Julia Bock-Schappelwein des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo).

Viele Technik und IT Jobs ausgeschrieben

Da in Oberösterreich viele Produktionsbetriebe beheimatet sind, werden besonders Personen mit Ausbildungen in IT und Technik gesucht. Weil um diese Fachleute in fast allen Branchen gerungen wird, ermöglichen Unternehmen zunehmend mehr an Infrastruktur, um das Leben in der Region besser mit dem Job vereinen zu können und sich weiterzuentwickeln.

Die Voestalpine, der größter Arbeitgeber der Region, bietet zum Beispiel ab September an ihrem Standort in Linz eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Kinder bis zwölf Jahren an. Der Kunst- und Schaumstoffhersteller Greiner, auch einer der größten Arbeitgeber im Bundesland, investierte kürzlich in ein großes Ausbildungszentrum an ihrem Hauptsitz in Kremsmünster.

Die Daten des AMS zeigen allerdings gar nicht das gesamte Bild, nicht alle Firmen melden ihre offenen Stellen ans AMS. Besonders IT-Jobs werden teils auch anderweitig ausgeschrieben. Die Standortagentur des Landes Oberösterreich, Business Upper Austria, erfasste mit ihrem Analysetool seit Jänner insgesamt 14.820 Jobanzeigen im Berufsfeld Informations- und Kommunikationstechnologie. Aktuell sind davon noch fast 4000 offen. (Natascha Ickert, 23.8.2023)