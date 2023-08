Tiktok ist sehr interessiert an Nutzerdaten. Diese sollen künftig in Europa und nicht in den USA oder anderen Ländern gespeichert werden. AFP/ROBYN BECK

Die Videoplattform Tiktok gehört zu den erfolgreichsten Apps der Welt. Vor allem Jugendliche konsumieren den unendlichen Schwall an Informationen mehrere Stunden am Tag. Die Inhalte sind dabei oft zweifelhaft. So sieht man etwa Hundekämpfe, gefährliche Challenges, sexuell sehr aufgeladene Videos und Hetze, wie beispielsweise vom Frauenhasser Andrew Tate, dessen Inhalte viel zu spät gelöscht wurden. Zuletzt war das Unternehmen aufgrund des vereitelten Anschlags auf die Regenbogenparade in Wien in den Schlagzeilen. Die drei Beschuldigten im Alter von 14, 17 und 20 Jahren sollen sich unter anderem über Prediger auf der Kurzvideoplattform radikalisiert haben, berichtete am Donnerstag die APA.

Zudem ist die App sehr interessiert, was die Daten auf den Nutzerinnen-Smartphones betrifft. Im Februar verbannte die EU-Kommission aufgrund von Sicherheitsbedenken die App von den Diensthandys von Mitarbeitenden. Das Innenministerium zog im Mai nach und verbot die App ebenfalls auf dienstlichen Telefonen. Der Konzern, der seine Zentrale auf den Cayman Islands hat, zeigte sich irritiert. "Das hat uns komplett aus heiterem Himmel getroffen", sagte Tim Klaws von Tiktok in einer ersten Stellungnahme dazu. Man sei stets in guten Einvernehmen mit der Kommission gewesen. Dass auf Basis dieser Vorwürfe nun das Verbot erfolgt sei, sei unverständlich, kritisierte Klaws mit Verweis auf die Firmenstruktur.

Nun reagiert Tiktok mit dem Übersiedeln der Nutzerinnendaten auf europäische Server, um dem Vorwurf der Datenspionage im Sinne des chinesischen Regimes vorzubeugen.

Um welche Daten geht es?

Europäische Nutzerdaten waren bisher in den USA, Singapur oder Malaysia gespeichert. Was gespeichert wird, kann man in der Datenschutzerklärung der App nachlesen:

"Wir geben Ihre Daten an Drittanbieter weiter, die uns bei der Bereitstellung der Plattform unterstützen, darunter auch Cloud-Storage-Anbieter. Wir geben Ihre Informationen auch an Geschäftspartner, andere Unternehmen der gleichen Gruppe wie TikTok (einschließlich TikTok Inc. in den USA, das bestimmte Dienstleistungen in Verbindung mit der Plattform für uns erbringt), Anbieter von Moderationsdienstleistungen, Anbieter von Messdienstleistungen ('Messdienstpartner'), Werbetreibende und Analyse-Anbieter weiter."

Das heißt, dass praktisch jeder Partner von Tiktok die gesammelten Nutzerdaten für eigene Zwecke nutzen darf. Außerdem sind private Nachrichten auf der Plattform nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Theoretisch kann die App also mitlesen, was man dort schreibt. Ein Problem, das es allerdings auch bei anderen Social-Media-Plattformen gibt.

Weiters interessiert sich Tiktok für den Standort der Nutzer, deren Kontakte – deren Freigabe man allerdings erlauben muss – sowie das generelle Nutzerverhalten und dafür, welche Apps sonst noch installiert sind. Klickt man auf Links in der App, verfolgt Tiktok, wohin man geht und was man dort macht.

Wohin übersiedeln die Daten und wann?

In einem Gespräch mit der APA erklärte Tim Klaws, dass die Daten auf die drei Datencenter in Europa übersiedelt werden. Diese befinden sich in Irland und Norwegen. Im Laufe des Jahres will man mit dem Prozess starten, bis Ende 2024 soll der Transfer abgeschlossen sein.

Warum übersiedelt Tiktok die Daten nach Europa?

Das von zwei Chinesen gegründete Unternehmen wird häufig bezichtigt, Datenspionage im Sinne des chinesischen Regimes zu betreiben. Tiktok sei allerdings ein privat geführtes globales Unternehmen, wird immer wieder vonseiten des Konzerns betont. Es sei falsch, dass der chinesische Staat eine Beteiligung an Tiktok und der Muttergesellschaft Byte Dance halte. Zwar seien die Gründer Chinesen, sie seien aber nicht Mitglieder der Kommunistischen Partei.

Dennoch musste sich Tiktok regelmäßig den Vorwurf der Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit ganz nach dem Geschmack Pekings vorwerfen lassen. Die EU-Kommission reagierte im Februar mit einem Verbot der App auf Diensthandys. Das österreichische Innenministerium zog im Mai nach.

Erstes Verbot der App

Der US-Bundesstaat Montana war der erste, der die Social-Media-App Tiktok offiziell verboten hat. "Um die persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas zu schützen, habe ich Tiktok in Montana verboten", twitterte der republikanische Gouverneur Greg Gianforte im Mai nach der Unterzeichnung des Gesetzes, das vom Abgeordnetenhaus des Bundesstaates im April verabschiedet worden war.

Die neue Regelung würde es App-Stores ab 1. Jänner 2024 untersagen, die Anwendung anzubieten, und Tiktok dürfte in dem nordwestlichen Bundesstaat nicht mehr als Unternehmen tätig sein. Für jeden Tag, den die App trotzdem erhältlich ist, müssten App-Anbieter 10.000 Dollar Strafe zahlen. Nutzerinnen und Nutzern droht keine Strafe. Wer die App bereits auf dem eigenen Gerät hat, ist nicht betroffen. Tiktok reagierte zunächst nicht auf den Erlass.

Was ändert sich für mich?

Für die Nutzerinnen und Nutzer wird sich aufgrund des Datentransfers nach Europa in der täglichen Nutzung nichts ändern. Der Konzern verspricht auf der eigenen Website sogar Vorteile: "Dieses neue regionale Datenzentrum wird einige Vorteile bringen, darunter schnellere Ladezeiten, die unserer TikTok-Community ein noch besseren App-Erlebnis ermöglichen werden."

Aber sind die Daten in Europa wirklich sicherer? Der Datenschutzjurist Marco Blocher von Noyb begrüßt den Umzug der Daten nach Europa, auch wenn er sagt, dass das alleine nicht reicht. "Um wirklich DSGVO-konform zu sein, muss technisch und organisatorisch sichergestellt sein, dass keine Daten von ausländischen Geheimdiensten abgegriffen werden können." Das wurde durch zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs 2015 und 2020 bereits klargestellt. Blocher geht allerdings davon aus, dass die chinesische Regierung beziehungsweise Geheimdienste die Muttergesellschaft "anweisen können, Daten zu europäischen Nutzer:innen auszufolgen". Das bedeutet, Bytedance müsste diese Daten faktisch vor chinesischem Zugriff abschirmen – eine Änderung der Datenschutzerklärung reicht dafür aber laut dem Juristen nicht aus. Auch die Sinnhaftigkeit einer solchen Entscheidung ist für das Unternehmen zu hinterfragen, beruht das Geschäftsmodell von Tiktok doch auf "globalem Usertracking".

Auch das Problem, wie man einzelne Daten in Europa halten will, spricht Blocher im Gespräch mit dem STANDARD an. "Wenn beispielsweise die Profildaten und nutzergenerierte Videos in Europa gespeichert werden, die Nutzungsdaten – also wann, wie lange, von welchem Gerät, mit welcher IP-Adresse usw. – eine Person TikTok nutzt aber weiterhin auf Server in China oder den USA landen, dann ist die Speicherung in Europa bestenfalls eine kosmetische Maßnahme." Das Problem möglicher Überwachung durch chinesische oder US-amerikanische Geheimdienste würde also weiterhin bestehen bleiben. Zu genau diesem Punkt hat der STANDARD auch noch eine Anfrage an Tiktok direkt geschickt, allerdings noch keine Rückmeldung erhalten.

Pläne von Tiktok

Es ist kein Geheimnis, dass Tiktok an einer Super-App arbeitet. In China gibt es mit Douyin bereits das passende Gegenstück, mit dem man bereits Flüge und Hotels buchen, Essensbestellungen aufgeben oder Bankgeschäfte erledigen kann. Bisher funktioniert Douyin aber nur in China, wie einige andere Apps dieser Art. Auch Elon Musk plant, mit der ehemaligen Twitter-App, die jetzt X heißt, eine solche Super-App zu entwickeln. Für Datenschützer wäre eine solche App allerdings ein massiver Rückschritt, da noch mehr Daten an einer zentralen Stelle gesammelt würden. (red, 17.8.2023)