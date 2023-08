Geschworene in den USA sprechen symbolisch hohe Schadenersatzsumme aus, um ein starkes Zeichen gegen bildbasierten sexuellen Missbrauch zu setzen

Die Höhe der Schadenersatzsumme soll ein klares Zeichen gegen die Verbreitung von Rachepornos setzen. Reuters/Kelly

In einer bemerkenswerten gerichtlichen Entscheidung wurde ein Mann in Texas dazu verurteilt, seiner Ex-Freundin 1,2 Milliarden US-Dollar Schadensersatz zu zahlen, nachdem er monatelang intime Bilder von ihr ohne ihre Zustimmung über das Internet verbreitet hatte. Dies stellt einen der höchsten Schadensersatzbeträge dar, die in einem solchen Fall vergeben wurden, und spiegelt die Ernsthaftigkeit wider, mit der das Gericht die Vorwürfe betrachtete.

Die Klägerin, im Gerichtsverfahren nur als "Jane Doe" bezeichnet, behauptete, ihr Ex-Freund habe intime Fotos von ihr über verschiedene Internetplattformen verbreitet. Er soll sogar eine Website erstellt, einen öffentlich zugänglichen Dropbox-Ordner angelegt und gefälschte Social-Media-Profile genutzt haben, um die expliziten Fotos zu teilen. Einige dieser Bilder erlangte der Mann, indem er Sicherheitskameras in der Wohnung der Frau hackte. Zudem teilte er die Bilder auch per E-Mail und auf einer Porno-Website.

Wie die "Washington" Post berichtet, vermittelten die Anwälte der Klägerin das Bild eines Mannes, der seine Macht und technisches Know-how missbrauchte, um sie nach ihrer Trennung weiterhin zu belästigen. Er änderte Informationen in ihren Onlinekonten, griff sogar auf ihr Bankkonto zu, um seine Miete zu bezahlen, und nutzte ihre E-Mail und sozialen Medien, um die Fotos zu verbreiten. Die konstante Belästigung führte bei der Frau zu schwerem emotionalem Stress, bei ihr wurde schließlich eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.

Symbolische Summe

Die Jury des Bezirksgerichts Harris in Texas sah Beweise dafür, dass der Ex-Partner der Klägerin nach ihrer Trennung die Bilder verbreitet habe, um sie "in Verlegenheit zu bringen, zu belästigen, zu quälen, zu demütigen und öffentlich zu beschämen". Der Prozessanwalt der Frau erklärte, dass die Hauptmotivation für die Klage nicht das Geld, sondern das Senden einer klaren Botschaft gegen Rachepornos war. Er betonte, dass die hohe Schadensersatzsumme, obwohl sie symbolisch sei, die Ernsthaftigkeit und das Missfallen der Gemeinschaft gegenüber solchem Missbrauch widerspiegelt.

In Texas gibt es seit 2015 ein Gesetz, das die Weitergabe von intimem visuellem Material ohne Zustimmung der abgebildeten Person und mit der Absicht, ihr zu schaden, verbietet. Verstöße können Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Dennoch sind seitdem nur wenige Fälle vor Gericht gegangen, was diese aktuelle Entscheidung umso bemerkenswerter macht.

Der Fall unterstreicht die wachsenden Bedenken bezüglich bildbasierter sexueller Gewalt, insbesondere in einer Zeit, in der Technologie immer allgegenwärtiger wird. Die nationale Vereinigung von Generalstaatsanwälten gab an, dass bereits bis 2019 mindestens 40 Millionen US-Bürger angegeben hatten, Opfer von bildbasierter sexueller Gewalt zu sein. (red, 17.8.2023)