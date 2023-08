Seit über einer Woche dauern die verheerenden Waldbrände auf der zum US-Bundesstaat Hawaii gehörenden Insel Maui an. Sie haben nicht nur große Waldflächen vernichtet und mehr als 2.000 Gebäude zerstört, sondern mittlerweile auch über 100 Todesopfer gefordert. Zahlreiche Menschen werden außerdem vermisst. Die Ursache für den Beginn des Feuers nahe des Ortes Lahaina ist Gegenstand der Ermittlungen. Zum fraglichen Zeitpunkt hatte die US-Wetterbehörde aber für einen Großteil der Insel hohes Brandrisiko infolge von Trockenheit, großer Hitze und starker Winde vermeldet.

Doch einige Verschwörungserzähler haben bereits einer Erklärung gefunden, berichtet der "Ars Technica"-Journalist Eric Berger. Dem Portal waren infolge der Feuersbrunst stark steigende Zugriffe auf einen Artikel aus dem Mai 2018 aufgefallen. Mit Waldbränden hat dieser allerdings nichts zu tun, dafür aber mit einem Weltraumstart. Konkret handelte es sich um eine von einem kurzen Text begleitete Bildergalerie zum Start einer Falcon-9-Trägerrakete von Space X, die im Auftrag des Unternehmens Iridium mehrere Satelliten in die Umlaufbahn brachte.

Der Raketenstart erfolgte unter seltenen, klaren Sichtbedingungen in der Vandenberg Space Force Base (damals noch Vandenberg Air Force Base). Diese wird von den Luft- und Weltraumstreitkräften der USA betrieben und befindet sich an der kalifornischen Küste zwischen San Francisco und Los Angeles. Sie dient auch als Weltraumbahnhof für zivile Starts ins All.

Langzeitbelichtung des Falcon-9-Starts in Kalifornien im Jahr 2018. Die lange Belichtungszeit ist unter anderem gut an der verschwommenen Wasseroberfläche erkennbar. SpaceX

Neu interpretierter Raketenstart

Berger hatte damals von Space X veröffentlichte Fotos vom Launch der Falcon-9 in einer Bildergalerie gesammelt. Unter diesen findet sich auch eine Langzeitbelichtung, in welcher die Flugbahn der Rakete als Strahl zu sehen ist. Besagtes Bild kursiert nun in einer völlig neuen Interpretation, unter anderem auf Reddit, Facebook, Rumble und Donald Trumps Plattform Truth Social. Die Verschwörungserzähler sehen darin nämlich den fotografischen Beweis für eine "Direkt-Energie-Waffe", die man auch hinter den Bränden auf Maui vermutet.

An hochenergetischen Lasern, die Schaden anrichten können, wird zwar gearbeitet. Einen Waffe umzusetzen, von der die sogenannten "Truther" fabulieren, ist aber mit aktuell vorhandener Technologie nicht ansatzweise möglich. Dazu bräuchte man eine Konstruktion in der Umlaufbahn, die eine entsprechende Optik mitbringt und vor allem über eine Stromquelle verfügt, mit welcher der immense Energieaufwand für einen gebündelten Lichtstrahl abgedeckt werden kann, der über hunderte oder tausende Kilometer ein Ziel auf der Erdoberfläche zerstört.

US-Abgeordnete fantasiert über Rothschild-Laser

Das mittlerweile gelöschte Posting von Marjorie Taylor Greene. Facebook/Marjorie Taylor-Greene

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Energiewaffe in der Umlaufbahn von Verschwörungserzählern als Ursache von Waldbränden angenommen wird. Als 2018 verheerende Waldbrände in Kalifornien wüteten, vermutete etwa die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene einen "Weltraumlaser" als wahren Auslöser.

Der Laser, so ihre Erklärung in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Posting, werde gemeinsam vom Energieversorger PG&E (Pacific Gas & Electric Company) und – um der Mutmaßung auch noch einen antisemitischen Beigeschmack zu geben – der Rothschild-Familie gesteuert. Die Brände sollten dazu dienen, Landflächen für den Bau einer Hochgeschwindigkeits-Zugstrecke zu roden. (gpi, 17.8.2023)