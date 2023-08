Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) im Clinch: Sie fordert mehr Geld von ihm. IMAGO/Political-Moments

Die Sommerpause sollte für die deutsche Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP auch eine Zeit der Einkehr bringen. Einen Streit wie um den Atomausstieg oder zuletzt das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollte man vermeiden, es sollte, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Sommerpressekonferenz erklärt hatte, "weniger laut" zugehen.

Doch es klappte überhaupt nicht, diesmal grätschte die grüne Familienministerin Lisa Paus dazwischen. Bei der internen Vorabstimmung über die Themen, die im Kabinett behandelt werden sollen, verweigerte sie dem sogenannten Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Zustimmung.

Dieses soll Unternehmen durch fünfzig Maßnahmen Entlastungen in der Höhe von sechs Milliarden Euro bringen und so die lahmende Konjunktur anschieben. Dagegen hat Paus auch nichts einzuwenden. Sie stört aber, dass so viel Geld in die Wirtschaft fließen soll, hingegen für die von ihr geplante Kindergrundsicherung weniger Mittel zur Verfügung stehen. Lindner ist bereit, zwei Milliarden jährlich einzuplanen, was Paus zu wenig ist. Sie wollte zunächst zwölf Milliarden Euro, jetzt ist von zwei bis sieben die Rede.

"Kindisch und unprofessionell"

Sarah-Lee Heinrich, die Chefin der Grünen Jugend, versteht Paus und meint: "Wer Geld für Steuersenkungen für Unternehmen hat, hat doch wohl auch Geld für Kinder in Armut, oder?" Vizekanzler Habeck und die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hingegen haben noch versucht, Paus umzustimmen und eine Blockade zu verhindern. Habeck hatte zudem verlauten lassen, er sei sich mit Lindner einig.

Ziemlich sauer ist die FDP. "Das Verhalten von Frau Paus ist kindisch und unprofessionell. Sie hat ihrem Anliegen einen schlechten Dienst erwiesen, denn Erpressungen, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes massiv beeinträchtigen, können in der Fortschrittskoalition keine Zukunft haben", sagt FDP-Vize Wolfgang Kubicki zum "Tagesspiegel". Dem widerspricht Paus in der "Welt": "Ich halte nichts davon, wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen oder höhere Verteidigungsausgaben gegen mehr Mittel für armutsbedrohte Familien auszuspielen."

Kanzler Scholz hat bisher nicht viel zum Streit gesagt. Nur so viel: Das Wachstumschancengesetz soll noch im August beschlossen werden. (Birgit Baumann aus Berlin, 17.8.2023)