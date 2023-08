Eine Piña colada in der Hand, tanzen, flirten, im Meer planschen ... oh wie schön der Sommer sein kann. Diese Fantasie wird in der neuen Netflix-Serie Eine perfekte Geschichte wahr. Klingt langweilig?_Ist es auch ein bisschen, aber diese seichte Wohlfühl­unterhaltung scheint die Massen zu ­begeistern. Seit Wochen ist die Serie unter den fünf meistgesehenen in Österreich.

Passen die Welten eines Floristen und eine Hotelerbin zusammen? Netflix

Die Story ist schnell erzählt: Die Hauptdarstellerin Margot läuft in letzter Sekunde im Brautkleid von ihrer eigenen Hochzeit weg. Sie will ausbrechen aus ihrer spießigen Beziehung und ihrem Luxusleben – sie ist Erbin einer großen Hotelkette und stinkreich. Sie lernt den Floristen David kennen. Er ist arm und lebenslustig. Die Liebesgeschichte zwischen den beiden beginnt. Natürlich verheimlicht sie ihm, wer sie wirklich ist. Kann das gutgehen?

Die Probleme, die die beiden haben, könnten nicht geringer sein: Können sie die Beziehungen zu ihren schrecklichen Ex-Partnern wirklich beenden und die neue Partnerschaft eingehen, kann sie David offenbaren, dass sie superreich ist? Na wenn’s weiter nichts ist. Es ist genau die richtige Serie, wenn Sie auf keinen Fall nachdenken oder Nervenkitzel verspüren wollen.

Margot und David wollen zuerst nur Freunde sein. Netflix

Wieso ist die Serie so erfolgreich? Vielleicht, weil die meisten Menschen keinen perfekten Sommer inklusive ­Liebesgeschichte haben. Die paar freien Tage im heißesten Monat des Jahres werden ihnen oft durch Urlaubsanreise, Familie oder Wetter vermiest. Und die perfekte Sommeraffäre? Ebenfalls eine melancholische Utopie. Also holen wir uns die Schmetterlinge über den Fernseher und schwelgen so in Glückshor­monen. (Natascha Ickert, 19.8.2023)