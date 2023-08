Der Verfassungsgerichtshof sieht die Ausgestaltung des Transparenzregisters kritisch, wie aus einem Beschluss hervorgeht, mit dem er eine tiefgehende Prüfung einleitete. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die wahren Eigentümerinnen und Eigentümer von Unternehmen und Immobilien verstecken sich nicht selten hinter Kaskaden von Firmen und Stiftungen. Licht ins Dunkel bringt das von der EU ins Leben gerufene Transparenzregister, das die wahren wirtschaftlichen Profiteure undurchsichtiger rechtlicher Konstrukte aufdecken soll. Doch seit Ende des vergangenen Jahres ist der Zugang zu der Datenbank für die breite Öffentlichkeit gesperrt.

Damals hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass das Register dem Datenschutzrecht Betroffener widerspricht. Vielmehr dürfen nur jene Personen Einschau in das "Register der wirtschaftlichen Eigentümer" halten, die ein "berechtigtes Interesse" nachweisen können. Ausgelöst hatte den Fall ein Luxemburger, der als Geschäftsführer über die Jahre ein Netz von etwa 110 Firmen dirigierte, viele davon mit Sitz in Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln, Zypern oder Belize.

Fall aus Österreich

Wie der STANDARD erfahren hat, versucht jetzt auch hierzulande ein Industrieller, die Einsicht in das nationale Transparenzregister zu bekämpfen: Christian C. Pochtler, Chef des Automobilzulieferers iSi-Group und Präsident der Wiener Industriellenvereinigung. Pochtler betont auf Anfrage, dass die iSi-Group keine Unternehmen in "Steueroasen" betreibe. Er habe den Antrag gestellt, um die Frage auch in Österreich vor die Höchstgerichte zu bringen. Vor dem Bundesverwaltungsgericht scheiterte Pochtler. Die Begründung: Die Daten seien in seinem Fall genauso in anderen öffentlichen Registern wie dem Firmenbuch einsehbar – und seine private Adresse ohnehin gesperrt.

Nach einer weiteren Beschwerde Pochtlers wird sich im Herbst nun der Verfassungsgerichtshof (VfGH) mit dem Fall beschäftigen. Dabei untersuchen die Höchstrichterinnen und Höchstrichter zwei unterschiedliche Fragen: Zum einen prüft der VfGH so wie der EuGH von Amts wegen, ob der öffentliche Zugang generell zulässig oder nur bei einem "berechtigten Interesse" erlaubt ist. Aufgrund der EuGH-Entscheidung und einer Gesetzesänderung, die diese EuGH-Entscheidung umsetzt, dürfte sich dieser Teil des Verfahrens größtenteils bereits erledigt haben.

Die zweite Frage ist aber offen: Pochtler fordert nämlich eine weitergehende Einschränkung bei seinen persönlichen Daten. Voraussetzung dafür wäre, dass im konkreten Fall "schutzwürdige Interessen des wirtschaftlichen Eigentümers" überwiegen. Ein solches schutzwürdiges Interesse könnte etwa dann bestehen, wenn der Eigentümer der Gefahr von Straftaten wie Drohung, Erpressung oder Raub ausgesetzt ist.

Pochtler ist nicht nur aus Eigeninteresse vor Gericht gezogen, wie er selbst sagt. APA/GEORG HOCHMUTH

"Private Jagd auf Geldwäscher"

Pochtler habe den Antrag "natürlich schon im eigenen Interesse, aber auch im Dienste der Rechtstaatlichkeit" gestellt, wie er dem STANDARD erklärt. Es gebe "zahlreiche Gründe, weshalb die öffentliche Zugänglichmachung persönlicher Daten verfassungswidrig ist."

Die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sei eine staatliche Aufgabe, betont Pochtler. Es sei unzulässig, solche Aufgaben an die "Allgemeinheit" zu delegieren, die sich "privat auf die Jagd nach Terroristen und Geldwäschern machen soll." Behörden, Banken, Anwälte und Notare hätten ohnehin Einsicht. "Kein einziges Drogenkartell oder eine einzige Terrororganisation wurde dadurch entlarvt, dass die persönlichen Daten von Abermillionen Europäern öffentlich sind." Ganz im Gegenteil werden Verbrechensorganisationen Infos geliefert, die sie für ihre Straften nutzen könnten.

NGOs üben Kritik

David Walch von Attac, einer NGO, die sich unter anderem für Steuergerechtigkeit einsetzt, sah das jüngst anders. Der öffentliche Zugang zu Daten sei von "entscheidender Bedeutung, um schmutziges Geld aufzudecken". Je mehr Menschen Zugang hätten, desto effektiver sei ein derartiges Register. In der Vergangenheit seien es oftmals nicht Behörden gewesen, sondern die kritische Öffentlichkeit, die große Skandale rund um Steuerbetrug und Geldwäsche aufgedeckt hätten – etwa im Zuge der Panama Papers.

Auch das Forum Informationsfreiheit sieht das neue, eingeschränkte Transparenzregister kritisch. Die neuen Hürden des EuGH, die in Österreich kürzlich mit einem nationalen Gesetz umgesetzt wurden, könnten "von den zuständigen Behörden restriktiv ausgelegt werden". Die NGO schlägt daher als Lösung vor, dass sich Personen und Organisationen nur einmal registrieren müssen und danach freien Zugang zum gesamten Register erhalten. Nur so könne sichergestellt werden, dass Österreich die Rechte von "Public Watchdogs" nicht übermäßig einschränke. (Jakob Pflügl, 18.8.2023)