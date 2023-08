In Bertolt Brechts Der kaukasische Kreidekreis nimmt eine Magd das von der Fürstin in Revolutionswirren zurückgelassene Kind an sich und pflegt es wie ihr leibliches. Zu wem soll der Bub dann gehören? Brecht hat eine Antwort. Das Zürcher Theater Hora interessiert sich aber für etwas ganz anderes. In der Inszenierung von Helgard Haug zeigen die Horas ihre Herangehensweise derzeit bei den Salzburger Festspielen.

V.l.n.r: Simone Gisler, Robin Gilly und Tiziana Pagliaro vom Theater Hora in "Der kaukasische Kreidekreis". Ö1 sendet das Theaterstück von den Salzburger Festspielen als Hörspiel. APA/SF/MONIKA RITTERSHAUS

Das Hora-Ensemble besteht aus Schauspielern mit kognitiven Einschränkungen. Robin Gilly etwa, der das Kind spielt, hat das Downsyndrom und fragt sich, ob die Pflegemutter das Kind auch genommen hätte, wenn es "nicht so proper und kerngesund" gewesen wäre. Hätte es die Mutter denn geboren?

Stücke aus der eigenen Perspektive

Die Horas spielen Stücke also nicht einfach nach, sondern betrachten sie aus der eigenen Perspektive. Ihre persönlichen Anmerkungen und Sprechweisen (oft in Schweizerdeutsch) sind auch das Hauptmerkmal der von Ö1 und dem Hessischen Rundfunk erstellten Hörspielfassung der Salzburger Inszenierung – zu hören am Samstag um 14 Uhr auf Ö1. Gilly stellt sich als das jüngste von sechs Kindern einer Familie vor. "Ich bin einfach das speziellste Kind. Mich stört das nicht. So bin ich halt."

Die Spieler beleben die jeweilige Rolle mit ihrer Persönlichkeit und überlegen sich Zusatzfragen, die das Dilemma in ein neues Licht stellen. Und damit’s nicht eintönig wird, lehrt Remo Beuggert (in der Rolle des Richters) das zwischen den Müttern stehende Kind einen Zungenbrecher: "Am 10. 10. um 10 Uhr 10 zogen zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker zum Zug." Im Hörspielstudio wird heftig geprustet. Übrigens lautete Brechts Antwort: die Pflegemutter. (Margarete Affenzeller, 18.8.2023)