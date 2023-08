Bericht von Christian Wehrschütz am 15. August in der "ZiB 1" mit Videobeispielen. Screenshot, ORF-TVTHek

Am 15. August ging es in der "ZiB 1" in einem Beitrag unter anderem um Korruption in der Ukraine. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz zeigte darin auch zwei Videos, das seien Beispiele dafür, "dass nicht alle Männer bereit sind, für ihr Land zu kämpfen", die Vermeidung der Mobilisierung sei eine Quelle für Korruption, sagte er. Doch nun twittern User auf X (vormals Twitter), die Videos hätten mit dem Thema Zwangsrekrutierung nichts zu tun, es soll sich dabei um die Festnahme eines Agenten und um eine Abweisung an der Grenze handeln.

Den Vorwurf, der ORF verbreite falsche Nachrichten, hat auch Andre Wolf von der Faktencheck-Plattform Mimikama geprüft, er kommt in seinem Faktencheck zu dem Schluss: "Der ORF ist da leider russischer Propaganda voll auf den Leim gegangen."

Und was sagt der ORF dazu? "Dem ORF 'russische Propaganda' zu unterstellen ist absurd und richtet sich von selbst. Die angesprochenen Videos, die auch von einer Vielzahl europäischer TV-Sender gezeigt wurden, hat der ORF über eine verlässliche und vertrauenswürdige Quelle erhalten", sagt dazu ein ORF-Sprecher am Donnerstag zum STANDARD. "Zusätzliche Recherchen lassen bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Zweifel an der Echtheit der Bilder bzw. der darin gezeigten Inhalte aufkommen. Selbstverständlich gilt: Sollten sich die Videos als Teil des 'Informationskrieges' herausstellen, wird der ORF dies in seinen Nachrichtenformaten benennen und darüber berichten."

Update: Vasyl Khymynets, Botschafter der Ukraine in Österreich, erwartet vom ORF eine Richtigstellung, "Berichterstattung mit Videos im falschen Kontext ist zweifelsohne eine MANIPULATION", schreibt er auf X (vormals Twitter).

(red, 17.8.2023)