Bayern München geht routinemäßig als Favorit in die deutsche Bundesliga, doch gewiss ist nur der Trubel. Dortmund, Leipzig und Leverkusen lauern auf Ausrutscher

Harry Kane soll bei den Bayern für möglichst viele Tore sorgen. REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Normalerweise sollte der deutsche Meistertitel schon vor dem heutigen Auftaktspiel vergeben sein: Ligakrösus Bayern hat sich mit Harry Kane, Min-jae Kim, Konrad Laimer und Raphael Guerreiro hochwertig verstärkt; die Konkurrenz gab wichtige Leistungsträger ab. Aber beim FC Hollywood ist seit geraumer Zeit nichts mehr normal, also darf man auf ein wie im Vorjahr spannendes Titelrennen spekulieren.



Bayerns von Leipzig bezogene 0:3-Watschn im Supercup hat die bestehenden Zweifel an der bajuwarischen Funktionalität unter Thomas Tuchel multipliziert. Einen schlechteren Punkteschnitt als Tuchels 1,54 hatte – Interimstrainer ausgenommen – zuletzt Giovanni Trapattoni in seiner ersten Amtszeit 1994/95. Eine vorzeitige Entlassung wäre für die Klubführung finanziell eher unsexy, Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann grinst ebenfalls noch von der Gehaltsliste.

Zudem wäre der Königstransfer wohl enttäuscht, wenn er allzu bald einen neuen Übungsleiter bekommt. "Thomas Tuchel spielte eine große Rolle bei meinem Wechsel", sagte Kane in einem Sky-Interview, "er hat mir seine Vision vermittelt und mir gezeigt, wie er spielen lassen will, wie er mich ins Team integrieren möchte und wie er Spiele dominieren will." Die heutige Auftaktpartie gegen Werder Bremen (20.30 Uhr, Puls 24) sollte zumindest einen erbaulichen Start bescheren, Bayern ist gegen den Lieblingsgegner seit 31 Matches ungeschlagen (27 Siege, vier Remis).

Den einen, großen Herausforderer gibt es diesmal nicht, zu rechnen ist mit einem Trio. Borussia Dortmund, das sich am letzten Spieltag der Vorsaison zum elften Mal en suite zum Schon-wieder-nicht-Meister krönte, verlor Jude Bellingham an Real Madrid, verstärkte sich aber mit Wolfsburgs Felix Nmecha und ÖFB-Profi Marcel Sabitzer.

Österreicherfaktor

Rasenballsport Leipzig steigerte den Österreicherfaktor trotz Laimers Abgang, neben Xaver Schlager kicken nun auch Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner für den zweifachen Pokalsieger. Die Abgänge (Laimer, Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai) waren schmerzhaft, wurden angesichts des Supercupsiegs aber offenbar gut abgefangen.

Der dritte im Bunde der Herausforderer ist Bayer Leverkusen. Die Werkself dürfte ihre letzte Saison unter Trainer Xabi Alonso spielen, der Spanier gilt als programmierter Nachfolger von Carlo Ancelotti, der Real Madrid 2024 gen Brasilien verlassen wird. Noch besteht aber Kontinuität, der Europa-League-Halbfinalist der Vorsaison gilt Fußball-Hipstern als Geheimtipp. Der österreichische Beitrag zur Werkself dürfte sich noch vor Saisonstart vertschüssen, Ersatzgoalie Patrick Pentz will sich mit einer Leihe zu Bröndby Kopenhagen Spielpraxis für die bevorstehende EM sichern.

Die Bundesliga des Lieblingsnachbarn hat sich längst als österreichische Außenstelle etabliert, diesbezüglich gab es mit Junior Adamu (Freiburg) und Maximilian Wöber (Mönchengladbach) namhafte Zugänge. Auch die Aufsteiger Heidenheim (Nikola Dovedan, Paul Tschernuth) und Darmstadt (Mathias Honsak, Christoph Klarer, Emir Karic, Nemanja Celic) bringen ordentlich ÖFB-Personal mit. Da ist es nur logisch, dass drei Teams auf rot-weiß-rote Kapitäne bauen: Bei Union Berlin trägt Christopher Trimmel die Binde, bei Köln Florian Kainz und in Bremen Marco Friedl. Nach Oliver Glasners Abgang in Frankfurt sind die Trainerbänke aber erstmals seit 2012/13 österreicherlos.

Mäßig attraktiv

So viel Spektakel, Komödie oder Tragödie der Rekordmeister auch verspricht – die Liga im Ganzen glänzt in der heurigen Ausgabe nicht durch Attraktivität. Emotionalisierende Klubs wie Schalke, der HSV, Kaiserslautern oder die Hertha grundeln weiter in der zweiten Liga vor sich hin, während der erste Spieltag des Oberhauses mit Leckerbissen wie Wolfsburg gegen Heidenheim lockt. (18.8.2023, Martin Schauhuber)