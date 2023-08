Liebe Leserin, lieber Leser,

nach massiver Kritik am großen Tech-Youtubekanal Linus Tech Tips wegen handwerklicher Probleme hat dieser zur Neuaufstellung seiner Arbeitsabläufe eine einwöchige Pause angekündigt. Doch der nächste Eklat folgte auf den Fuß: Eine ehemalige Mitarbeitern erhebt schwere Vorwürfe. Madison Reeves spricht von extremer Arbeitslast, toxischem Verhalten und sexuellen Übergriffen.

In Boston ist es derweil zwei High School-Schülern gelungen, das Kartensystem der U-Bahn zu knacken und sich so praktisch unlimitiert Freifahrten zu sichern. Die Betreiber haben darauf allerdings ganz anders reagiert als noch 2008, als schon einmal das Ticketsystem ausgetrickst wurde.

Und Tiktok hat sich verpflichtet, die Daten europäischer Nutzer künftig auch ausschließlich in Europa zu speichern. Wie es dazu kam und was das für Nutzer bedeutet, erklären wir in einem Artikel.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Anschuldigungen gegen Linus Tech Tips

Unlimitierte Freifahrten: Jugendliche hackten U-Bahn in Boston

Wie die neue Datenspeicherung von Tiktok die Nutzerinnen trifft

Wer an Gott denkt, kann Algorithmen leichter akzeptieren

Devuan 5: Das Linux für Systemd-Hasser in neuer Version

"Red Dead Redemption": Hands-on mit der Switch-Version