19.40 REPORTAGE

Re: Ressource Trinkwasser – Neue Ideen gegen Trockenheit Hitzewellen und ausbleibender Regen sorgen dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt, während der Wasserverbrauch steigt. Wie ist ein sparsamer Umgang mit Wasser möglich? Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen – Prevolution (Rise of the Planet of the Apes, USA/GB/CDN 2011, Rupert Wyatt) Haben die Menschen ihren Untergang verdient? 2011 lieferte Rupert Wyatt ein kluges Prequel zu der früheren Planet der Affen-Reihe und zeigte mittels brillant eingesetzten Motion-Capture-Verfahrens, wie die Primaten die Macht auf Erden übernahmen. Bis 22.20, RTL 2

21.40 MUSIKDOKU

Die Beach Boys – Genie und Wahnsinn Cristopher Contes Doku beleuchtet, wie Pet Sounds zum Meisterwerk der Beach Boys wurde und das Nachfolgealbum Smile scheiterte. Mittendrin: das geplagte Genie Brian Wilson. Bis 22.35, Arte

21.50 THRILLER

Spurwechsel (Changing Lanes, USA 2002, Roger Mitchell) Ein Rechtsanwalt (Ben Affleck) und ein Versicherungsagent (Samuel L. Jackson) sind auf dem Weg zum Gericht. Ein kleiner Fahrfehler wird zum Ausgangspunkt eines Psychothrillers, der ethische Fragen aufwirft. Bis 23.20, ZDF neo

23.05 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Sag niemals nie (Never Say Never Again, GB/USA 1983, Irvin Kirshner) Für ein Remake des James-Bond-Klassikers Feuerball schlüpfte Sean Connery 1983 außerhalb der offiziellen Reihe noch einmal in die Rolle des britischen Paradeagenten 007 – und machte erneut gute Figur. Den Bösewicht Maximilian Largo gab Klaus Maria Brandauer. Bis 1.40, ProSieben

23.30 KONZERTDOKU

Neville Brothers "Tell It Like It Is" Die musikalischen Botschafter New Orleans’ mit Gästen wie Gregg Allman, John Hiatt und Daniel Lanois bei einem Auftritt in der legendären Storyville Jazz Hall. Bis 0.30, Arte

Ein musikalischer Botschafter der Musik von New Orleans: Aaron Neville bei einem Auftritt mit den Neville Brothers, Arte, 23.30 Uhr. © Ambassador

0.00 GERICHTSDRAMA

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Der herzkranke Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) lässt sich überreden, den scheinbar aussichtslosen Fall eines des Mordes beschuldigten Ehemanns (Tyrone Power) zu übernehmen. Famose Agatha-Christie-Adaption von Billy Wilder mit einem grandiosen Ensemble, darunter Marlene Dietrich in Höchstform. Bis 1.50, SWR

0.45 SCI-FI-THRILLER

12 Monkeys (USA 1995, Terry Gilliam) Vor dem Hintergrund einer grassierenden Viruspandemie wird ein Sträfling (Bruce Willis) vom Jahr 2035 auf eine Zeitreise in die 1990er-Jahre geschickt, um das Originalvirus und die Urheber zu finden. Geplagt von Flashbacks lernt er so den psychisch kranken Jeffrey (Brad Bitt) kennen. Terry Gilliam (Brazil) ließ sich von Chris Markers Kurzfilmklassiker La Jetée inspirieren. Bis 2.45, Puls 4

Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten Spezial: "Ein Mann ohne Beschwerden" Franz Schuh liest aus seinem neuen Buch, geprägt von einem Sinn für das Komische im Tragischen. Bis 11.25, Ö1

14.05 KONZERT

In Concert: Rhoda Scott Die barfüßige Organistin und Groove-Expertin bei einem Auftritt 2022 in Marians Jazzroom, Bern. Bis 15.30, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Problematische Schönheitsfilter in sozialen Medien Irmi Wutscher spricht mit Jugendlichen, Influencern und Psychologen über die allgegenwärtigen Gesichtsfilter auf Tiktok und Co. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 18.8.2023)