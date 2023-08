Gerhard Karner hat die Grünen-Anfrage zur Sber-Transaktion beantwortet. Man habe die Freigabe des Vermögens an die EU gemeldet, er habe sich nicht eingemischt

Kaum hatte das Restvermögen der vormaligen Sberbank Europe am 16. Juni den Eigentümer gewechselt, stellten die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli und Kolleginnen eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister zu dem heiklen Thema. Heikel deswegen, weil die Transaktion rund um die frühere Österreich-Tochter der russischen Sberbank gemäß EU-Sanktionsregime abgehandelt werden musste. Die Sberbank Europe war sanktionsbedingt geschlossen und abgewickelt worden, letztlich standen die Assets der Sber Vermögensverwaltungs AG zum Verkauf.

Am 16. Juni bekam Investor Stephan Zöchling den Zuschlag von den Russen. Zuvor hatten alle Interessenten für das Sber-Vermögen einen Antrag bei Österreichs Sanktionsbehörde, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), gestellt. Sie gab fast allen Antragstellern per Bescheid die Erlaubnis für die geplanten Deals. Einer der Interessenten brachte inzwischen eine Anzeige gegen unbekannte Täter ein.

14 Fragen, wenig Erhellung

Möglich wurde die Transaktion dank einer Ausnahmebestimmung in der EU-Sanktionsverordnung: Sie sah vor, dass jene Deals abgeschlossen werden dürfen, die bereits im Laufen waren, als die Sanktionen im Juli 2022 verhängt wurden. Voraussetzung war zudem der Abschluss der Transaktion bis 17. Juni.

Die Grünen stellten Innenminister Gerald Karner (ÖVP) 14 Fragen, wollten etwa wissen, ob die DSN Belege für die Daten zur Verkaufsanbahnung eingefordert habe oder solche vorgelegt worden seien. Und ob Ex-Magna-Chef und Ex-Sberbank-Aufsichtsratschef Siegfried Wolf unter den Interessenten war. All dies blieb unbeantwortet, der Minister verwies auf Amtsverschwiegenheit und Datenschutz. Zu erfahren ist aus der Beantwortung, dass die DSN die Freigabe des Vermögens vorschriftsgemäß an EU-Kommission und Mitgliedsstaaten gemeldet habe. Und es sei im Zuge der Bescheiderstellung Vorsorge getroffen worden, dass nicht gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen werde und "die Möglichkeit zur Nachkontrolle gewährleistet" sei.

Zu den Fragen der Grünen, ob sich das Innen- mit Außen- oder Finanzministerium, Aufsicht oder Vertretern der Raiffeisen Bank International oder der USA ausgetauscht habe, verwies Karner auf die "Taskforce Sanktionen": In dieser gebe es laufenden Austausch mit den nationalen Behörden, zudem sei "bei der Durchführung der Sanktionen" die internationale Kooperation wesentlich. Konkreteres sage er "aufgrund des Interesses an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit" nicht. Dasselbe gelte für die Frage, ob es in der Causa nachrichtendienstliche Ermittlungen gebe oder gegeben habe.

Eine prägnante Aussage gibt es in der Beantwortung. Hat sich der Innenminister irgendwie in die Causa eingebracht? "Nein." (Renate Graber, 18.8.2023)