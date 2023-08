Schreit ein Primatenbaby, horchen auch Krokodile auf. imago images/Zoonar/RicoK

Krokodile gelten als unberechenbar. Meist dösen sie stundenlang mit offenem Maul am Ufer oder liegen regungslos im Wasser, um dann wieder blitzschnell und unvermutet bei ihrer Beute zuzuschlagen. Wie gut sie ihren Gehörsinn einsetzen, um ihre Umgebung wahrzunehmen und ein schmackhaftes Fressen aufzuspüren, wollten Forschende aus Lyon nun näher erkunden. Ein Fokus dabei war, ob und wie Krokodile auf schreiende Menschen- und Affenbabys reagieren.

Großes Interesse an schreienden Babys

Laut der Studie, die im Fachblatt "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlicht wurde, üben die Angstlaute tatsächlich eine fast magische Wirkung auf die Riesenechsen aus. Wie die Experimente im Zoo von Agadir in Marokko zeigen, nehmen Krokodile Schreie von Affenbabys und menschlichen Babys nicht nur wahr, sondern werden von diesen sogar besonders angezogen. Dazu spielten die Forschenden Nilkrokodilen Klangproben vor und beobachteten ihre Reaktion im Becken auf diese akustischen Reize.

Wurden die Schreie vorgespielt, reagierten die Krokodile nicht nur mit Kopfbewegungen. In vielen Fällen tauchten sie auch ab und näherten sich der Geräuschquelle unter Wasser – was in vielen Fällen als Angriffsvorbereitung gilt. Interessant war dabei, dass die Tonhöhe der Babys keine Rolle spielte. Während Menschen höhere Frequenzen als besonders unangenehm wahrnehmen und daher die höheren Schreie von jungen Bonobos als noch stressiger empfinden als Babygeschrei, machten die Krokodile diesbezüglich keinen Unterschied.

Wer ein schreiendes Kind auf dem Arm hat, sollte vielleicht nicht auf Krokodilsafari gehen. Getty Images/Pekic

Sehr wohl aber reagierten sie auf die Intensität des Babygeschreis. Je angstvoller und unkontrollierter die Babys schrien, was sich durch irreguläre und besonders chaotische Geräuschabfolgen bemerkbar macht, desto eher zogen sie die Krokodile in ihren Bann beziehungsweise ließen sie unter Wasser zur vermeintlichen Quelle schwimmen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die wechselwarmen Tiere, die mit ihren Bewegungen sehr sparsam umgehen müssen, nur solche Beute ins Visier nehmen, die offensichtlich bereits besonders geschwächt oder in Not ist, mutmaßen die Forschenden.

Neugier oder Jagdtrieb?

Dass die Krokodile nachweislich auf andere akustische Parameter wie Menschen reagieren und verängstigte Babys ganz besonders zum Fressen gern haben, ist eine spannende Erkenntnis. Gleichzeitig werfen die Experimente mehr Fragen auf, als sie beantworten, wie auch die Forschenden zugeben. So bleibt unklar, ob die Babygeräusche tatsächlich den Jagdtrieb der Reptilien aktivieren oder sie einfach neugierig sind, was sich hinter der ungewohnten Geräuschquelle verbirgt.

Auch das Abtauchen im Becken kann auf zweierlei Weise gedeutet werden. Denn neben einem Angriffsmanöver könnten die Krokodile auch einfach besonders vorsichtig sein und die Lage erkunden, ohne sich selbst in eine potenziell missliche Lage zu bringen. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass auch junge Krokodilbabys unregelmäßige, hochfrequente Laute von sich geben, wenn sie in Not geraten. In freier Wildbahn ist dokumentiert, dass erwachsene Krokodile auch dabei oft nach dem Rechten sehen, selbst wenn es sich um eine andere Krokodilart handelt. (red, 18.8.2023)