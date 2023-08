Als er gerade mit den Kindern beim Abendessen saß, stand plötzlich die Polizei vor der Tür. "Papa, nehmen die dich mit?", hätten ihn die Kinder gefragt. Zuvor hatte er ihnen erzählt, dass es Probleme bei der Arbeit gegeben habe. Die Arbeit, das ist für Sascha Stegemann der Fußballplatz. Und die Probleme seien aus einem ausgebliebenen Pfiff resultiert, als Stegemann am 30. Spieltag der deutschen Bundesliga im Strafraum ein Foulspiel an Dortmunds Stürmer Karim Adeyemi übersehen hatte.

Dortmunds Karim Adeyemi werden im Spiel gegen Bochum die Beine weggezogen. Die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann blieb stumm. IMAGO/Team 2

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund endete 1:1 – ein schwerer Rückschlag für die Dortmunder im Kampf um den Meistertitel. Der Ärger der Spieler und Fans entlud sich bei Stegemann und vor allem beim Videoschiedsrichter, der das eindeutige Foul übersehen hatte. Die Folgen waren drastisch. Stegemann erhielt Morddrohungen – und daraufhin Polizeischutz. "Du fragst dich, ob es das wert ist."

Sascha Stegemann gehört zu Deutschlands besten Schiedsrichtern und zu den Protagonisten der fünfteiligen ARD-Reihe "Unparteiisch". Autor Tom Häussler begleitet dabei die Elite-Schiedsrichter des Deutschen Fußballbundes durch die Saison 2022/23 – vom Trainingslager in Herzogenaurach im Juli 2022 bis zum DFB-Pokalfinale im Juni 2023. Die Teile eins bis drei sind am Samstag, 26. August, ab 22 Uhr in der ARD zu sehen.

Dauerthema Handspiel

"Schwere Schiri-Vorwürfe in der Bundesliga", "Wirbel um Video-Schiri", "Krisensitzung wegen schlechter Schiris" – so lauteten einige Schlagzeilen der vergangenen Saison. Der Grund waren Fehlentscheidungen am laufenden Band, kulminierend in einer nicht enden wollenden Diskussion darüber, was ein elfmeterwürdiges Handspiel sei und was nicht. Oder, wie es Ex-Schiedsrichter Lutz Michael Fröhlich formuliert: "Handspiel bereichert den Fußball kommunikativ." Mittendrin im Geschehen ist der Video Assistant Referee (VAR), der seit fünf Jahren den Fußball fairer machen soll.

Jochen Drees leitet das Video Assist Center in Köln, auch als "Kölner Keller" bekannt oder als Quelle vieler Emotionen. "Wir haben uns zwar ein dickes Fell angelegt, müssen aber kämpfen. Die Art der Kritik macht was mit den Menschen, die hier arbeiten", sagt Drees. Der Druck sei enorm.

Aytekin: "Beleidigen lassen wir uns von niemandem"

Das Sehenswerte an der Doku ist – neben dem Aufzeigen, wie enorm die psychische und physische Belastung ist –, dass der Funkverkehr zwischen den Schiedsrichtern zu hören ist. Und das, was sie auf dem Platz mit den Spielern reden. "Das ist brutal, der Musiala nimmt mir mit Ball 70 Meter ab. Bei einem 100-Meter-Sprint, das ist unfassbar. Da kommst du dir bescheuert vor", sagt etwa Deniz Aytekin zu seinen Kollegen am Spielfeldrand. Zuvor mahnte er: "Beleidigen lassen wir uns von niemandem."

Aytekin leitete das Saisoneröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Im Zwiegespräch mit Thomas Müller rennt dann der Schmäh: "Wenn du alt bist, bin ich schon tot. Eigentlich verfaule ich innerlich." Nach einem Foul der Bayern blafft Aytekin in Richtung Leroy Sané und Sadio Mané: "Was willst du von mir? Schau, dass du gehst."

Mit Deniz Aytekin ist nicht gut Kirschen essen. Das bekam auch Marcel Sabitzer zu spüren. IMAGO/ActionPictures

Deniz Aytekin pfiff über 200 Bundesligaspiele. "Es wird von Jahr zu Jahr anstrengender, weil die Anforderungen steigen, auf dem Niveau mitzuhalten", sagte er vor der jährlichen Leistungsprüfung, die Schiedsrichter absolvieren müssen. Ausdauerwerte und Sprintfähigkeiten werden hier überprüft, Beweglichkeit und Gymnastik trainiert. Der Fitnesszustand schwebt wie ein Damoklesschwert über der Karriere. Passt er nicht, droht eine mehrwöchige Sperre. Das ständige Reisen mache müde. Sein Bauchgefühl sage ihm, dass er Schluss machen solle. Aytekin gab dann auch bekannt, dass er seine Karriere als Fifa-Schiedsrichter nach über zehn Jahren beendet. Er pfiff 30 Länder- und 54 Europapokalspiele.

Nagelsmann: "Weichgespültes Pack"

"Wir ertragen viel, sind aber nicht die Mülleimer der Nation", begründete Aytekin etwa eine Rote Karte für Mainz-Trainer Bo Svensson. Er hatte gefragt, ob die Schiedsrichter blind seien. Beleidigungen wie dies stehen beinahe auf der Tagesordnung. Von den Zuseherrängen sowieso, aber auch von den Trainern. Julian Nagelsmann, gefeuerter Bayern-Trainer, schimpfte im Kabinengang über das "weichgespülte Pack" – und büßte seine Tirade mit einer Geldstrafe.

Am Ende der ereignisreichen Saison, und das hatte nichts mit falschen Pfiffen zu tun, sondern mit Unvermögen anderer, wurde wieder Bayern München zum Meister gekrönt. Borussia Dortmund hatte es auf den letzten Metern vergeigt. Schlusspfiff! Und die Diskussionen gehen wieder von vorne los. (Oliver Mark, 26.8.2023)