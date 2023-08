Die Montur von Ex-Innenminister Herbert Kickl sorgte vor allem deshalb für Irritationen, weil Kickl damit einst im Pressefoyer nach dem Ministerrat im Kanzleramt aufgetaucht war. APA/ROBERT JAEGER

Das ging ja gehörig in die Hose. Die ÖVP versuchte einmal mehr Herbert Kickl als "Sicherheitsrisiko" darzustellen – und ist damit gescheitert. "Herbert, das ist nicht normal", richtete das türkise Social-Media-Team dem blauen Frontmann via X (vormals Twitter) aus. Und meinte damit eine angebliche "Fantasieuniform", die Kickl am 15. Mai 2019 als Chef des Innenressorts im Pressefoyer nach dem Ministerrat getragen hatte. Das passierte wohlgemerkt unter Sebastian Kurz als Kanzler. Aber der ÖVP hätte noch etwas auffallen müssen.

Jene blaue Jacke mit den Aufschriften "BM.I-Austria" und "Kickl" über den Brusttaschen sorgte in Österreichs Innenpolitik damals einige Stunden lang für Aufruhr. Es wirkte, als hätte sich Kickl, der als Ressortschef einen blauen Teppich im Innenministerium verlegen ließ, als Draufgabe sogar noch eine persönliche Uniform geschneidert. Kurz darauf hatte das Land aber ohnehin wieder völlig andere Sorgen: Zwei Tage später sorgte nämlich das berühmte Ibiza-Video für die Implosion der türkis-blauen Bundesregierung.

Die ÖVP hat die Jackenepisode nicht vergessen – dafür, dass Kickls Vorgänger als Innenminister, Wolfgang Sobotka (ÖVP), ebenfalls in einer solch personalisierten Kluft aufgetreten war. Nämlich zwei Jahre davor. Sobotka zog in dem "Jackerl" los, um eine kürzlich renovierte und ausgebaute Polizeiinspektion im burgenländischen Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) einzuweihen. Der freiheitliche Anhang ließ sich nicht zweimal bitten, um in Sobotkas Bildarchiv zu wühlen und sich über die türkise Kanzlerpartei zu mokieren.

Ohne Rang und Adler

Aber was hat es überhaupt mit dieser Jacke auf sich? Handelt es sich tatsächlich um eine Fantasieuniform? Und wie ist es möglich, dass österreichische Innenminister damit öffentlich aufgetreten sind?

Die Sache ist recht einfach. Die Jacke ist keine Uniform. Und das lässt sich leicht erkennen: Ihr fehlen staatstragende Elemente wie ein Emblem der Republik oder Rangabzeichen. Wie eine offizielle Montur auszusehen hat, ist gesetzlich in der Uniformschutzverordnung geregelt. Diese kennt die Version à la Sobotka und Kickl nicht.

Heikle Kleiderfragen: Herbert Kickls blaue Kluft war auch einmal im Sortiment der ÖVP. Mit den Jacken der Landeschefs lässt sie sich aber dennoch nicht vergleichen. Twitter-Screenshot

Es ist eine normale Jacke – ohne Fantasie. Einen speziellen Grund, sie zu tragen, gebe es nicht, heißt es auf STANDARD-Nachfrage aus dem Innenministerium. "Das war eine Unsitte mancher Innenminister, um sich als oberster Sheriff der Republik zu inszenieren", moniert ein ehemaliger Ressortmitarbeiter.

Kickl trug sie einst im Ministerrat, ehe er zu einem Termin des Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) aufgebrochen war. Der dortige Einsatzleiter trug eine idente Jacke, dem Kickl dann allerdings im Anzug die Hand geschüttelt hatte. Für Irritationen sorgte Kickls Auftritt davor, da das Pressefoyer im Kanzleramt an sich einen höchst zivilen und politischen Anlass darstellt.

Beim Termin mit dem Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) im Innenministerium trug Kickl dann Anzug. APA/ROBERT JAEGER

Vermutlich geht das Jackendesign sogar auf Sobotka zurück – so genau weiß das im Ministerium niemand mehr. Seine Vorgängerinnen Maria Fekter und Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) "besaßen derartige Jacken nicht", wie deren Ex-Ressort erklärt. Auch für den amtierenden Innenminister Gerhard Karner und dessen Wegbereiter Karl Nehammer (beide ÖVP) seien keine mehr "angeschafft" worden. Sobotkas Büro ließ eine Anfrage des STANDARD dazu unbeantwortet.

Aber auch die Freiheitlichen irren, wenn sie Kickls früheren Aufzug nun höhnisch mit ähnlich wirkenden Jacken der Landeshauptleute vergleichen. Die haben nämlich eine Funktion: die Repräsentanz eines hohen Einsatzorgans im Katastrophenschutz der Bundesländer. "Da geht es um die Identifizierbarkeit bei konkreten Anlässen", sagt der Verfassungsrechtler Peter Bußjäger. "Etwa um abgesperrte Bereiche betreten zu können."

So etwas wie eine fantasievoll ausgedachte Uniform gab es zu türkis-blauen Zeiten aber tatsächlich – getragen von Peter Goldgruber. Dieser wurde unter Kickl Generalsekretär im Innenressort. Der Posten wurde damals neu geschaffen. Für Goldgruber fertigte man danach extra eine eigene Unform an, die der damals höchste Beamte im Ministerium etwa auf dem Polizeiball im Wiener Rathaus ausgeführt hatte. (Jan Michael Marchart, 17.8.2023)