Eine Begegnung des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und des Chefs der Freiheitlichen Partei.

Kickl: "Habe ich die Ehre mit dem realitätsfremden Marxisten und linken Vogel aus Traiskirchen?"

Babler: "Also, des freut mi, dass ich amol den Vertreter der Partei treff', die für uns das absolute No-Go ist !"

Beide: "Na, mach ma doch was zusammen – für unsere Leut'!"

SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich mit FPÖ-Chef Herbert Kickl auf eine Sondersitzung zur Teuerung geeinigt. Collage: derStandard/Friesenbichler Foto: APA, Imago

So war es nicht, aber so ähnlich. Andreas Babler und Herbert Kickl haben sich geeinigt, gemeinsam eine Sondersitzung im Parlament zum Thema "viel zu hohe Teuerung in Österreich" durchzusetzen. Das Thema ist mehr als legitim. Dass sich zwei oppositionelle Parlamentsparteien zusammentun, um einen Coup gegen die Regierung zu landen, ist auch legitim. Selbst wenn sie einander so feindselig gegenüberstehen wie SPÖ und FPÖ und wenn sie so wenig freundlich übereinander geredet haben wie Kickl und Babler (das oben sind Zitate).

Aber immerhin taten sich 2019 SPÖ und FPÖ zusammen, um die erste Regierung Kurz zu stürzen, und sie hätten das 2021 wiederholt, wenn ihnen nicht Grünen-Chef Werner Kogler zuvorgekommen wäre und den Abgang von Kurz erzwungen hätte.

Wird da mehr daraus? Wahrscheinlich nicht. Beide kämpfen um die "kleinen Leut’", Babler von sehr links und Kickl von sehr rechts. Aber um die ÖVP in die Defensive zu drängen, dafür reicht's. (Hans Rauscher, 17.8.2023)