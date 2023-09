Sozialpädagoge Lukas Kaltenegger (rechts) hilft dem 16-jährige Bejan bei den Hausaufgaben. Ian Ehm // buero balanka

Am meisten Spaß macht Valorian der Unterricht, wenn er etwas mit seinen Händen machen kann. Seine Lieblingsfächer sind Zeichnen, Werken und Sport. Und was liegt ihm weniger? "Englisch ist das schwerste Fach. Nur Mandarin könnte noch schwerer sein", ist der Schüler überzeugt.

Es ist kurz nach 14 Uhr, als er im Haus Anninger ankommt. Der 15-Jährige nimmt hinter dem Schreibtisch auf dem Stuhl Platz, auf dem sonst nur die Betreuer sitzen dürfen. Er legt seine Schultasche neben sich ab und kann vor Aufregung kaum die Füße stillhalten.

Seit Mitte Februar wohnt der 15-Jährige in der Jugendwohngruppe im niederösterreichischen Möllersdorf und besucht eine Mittelschule in der Umgebung. So wie Valorian wachsen österreichweit rund 13.000 Kinder und Jugendliche nicht bei ihren leiblichen Eltern, sondern in Fremdbetreuung auf (siehe Infobox). Im Haus Anninger lebt er gemeinsam mit acht ­weiteren männlichen Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren, die aufgrund unterschiedlicher Diagnosen einen hohen Bedarf an individueller Betreuung und Therapie haben.

In der Wohngruppe sind rund um die Uhr zwei der insgesamt neun ­Betreuerinnen und Betreuer im Einsatz. Das ist notwendig, um in Krisensituationen gewappnet zu sein. "Damit sich eine Person auf Notfälle konzentrieren kann und die andere darauf, dass der Alltag weiterhin funktioniert", erklärt die pädagogische Leiterin Nicole Cerny. Während des Besuchs sind die Fachbeauftragte Nora Gselmann und der Sozial­pädagoge Lukas Kaltenegger im Dienst. Die Jugendlichen aus der WG seien prädestiniert dafür, aus dem Schulsystem zu fliegen, weil sie suspendiert würden oder von allein nicht mehr in die Schule gehen würden. "Wenn wir nicht am Ball bleiben, bleiben sie über", sagt Cerny.

Fremdbetreuung im Überblick: In Österreich wachsen 13.000 Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern, sondern in Fremdunterbringung auf. Rund 1700 haben bei SOS-Kinderdorf vorübergehend oder längerfristig ein neues Zuhause gefunden. Junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in Fremdbetreuung (zum Beispiel in Wohngruppen, Kinderheimen oder Pflegefamilien) verbracht haben und sich am Übergang in ein eigenständiges Leben befinden, werden "care­leaver" genannt. Der Name kommt daher, dass sie per Gesetz mit 18 beziehungsweise in Ausnahmefällen 21 Jahren aus der Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe ("care") entlassen werden ("to leave").

Bis die Tür aufgeht

Einige der WG-Bewohner waren notorische Schulverweigerer, bevor sie zu ihnen gekommen sind. Die Jugendlichen zu motivieren, wieder in die Schule zu gehen, sei laut Sozialpädagoge Kaltenegger eine individuelle Angelegenheit: "Manchmal reicht es schon, wenn die Kinder raus aus dem Elternhaus sind." Manche von ­ihnen lernen dort, wenn sie nur lange genug im Bett liegen bleiben, müssen sie nicht in die Schule gehen – nicht so in der Wohngruppe Anninger.

Wenn es sein muss, klopft ­Kaltenegger morgens so lange an die Zimmertüre, bis sie aufgeht. Andere seien wiederum mit dem Stundenpensum in der Schule überfordert oder hätten Probleme mit den Anforderungen, die dort an sie gestellt werden. Gemeinsam wird an individuellen Lösungen gearbeitet. "Schulverweigerung ist meist nur ein Symptom der dahinterliegenden Problematik, dafür aber ein sichtbares", erklärt Gselmann.

"Wenn wir nicht am Ball bleiben, bleiben sie über", sagt Nicole Cerny über die Jugendlichen in der Wohngruppe. Ian Ehm // buero balanka

Der 16-jährige Bejan kam vor vier Jahren von Syrien nach Österreich, seit ein paar Monaten wohnt auch er in der Jugend-WG. Bei der Frage nach seinem Lieblingsfach blüht der sonst eher ruhige junge Mann regelrecht auf: "Ich liebe Geschichte!"

Besonders das Mittleralter hat es ihm angetan, er schwärmt von historischen Ruinen und dem alten Bazar in seiner Geburtsstadt Aleppo. Auch wenn er gerne zur Schule geht, an manchen Tagen fällt ihm das Aufstehen schwer. "Wenn ich dann um zwölf Uhr mittags aufwache und von meinem Zimmer hinunter komme, gibt es direkt Ärger", sagt er. Verständnis für die Reaktion der Betreuer habe er dennoch.

Im Dialog bleiben

In der neuen Schule haben sich Valorian und Bejan schon gut ein­gelebt. Manchmal ist der Einstieg jedoch schwierig für die Jugendlichen: "Es gibt schon Stigmata den Jungs gegenüber, wenn Lehrende, aber auch Schüler und Eltern hören, dass sie in der Wohngruppe leben. Das ist schon sehr ungerecht", erzählt Kaltenegger. Umso wichtiger sei es, immer wieder mit den Schulen zu sprechen und über die Situation der einzelnen WG­-Bewohner aufzuklären.

Seit Corona beobachte der Sozialpädagoge, dass schneller zu Maßnahmen wie Suspendierung gegriffen werde. Die Pandemie habe an den Schulen wie ein Brennglas gewirkt und bestehende Probleme im Bildungssystem verstärkt. Auch in der Jugend-WG war die Distanzlehre eine Herausforderung. Die große Tafel, die im Frühjahr 2020 Einzug im Haus Anninger gehalten hat, ist geblieben. "Während der Lockdowns haben wir hier unterrichtet", erzählt Cerny und deutet auf den großen Tisch in der Mitte ihres Büros. Die Schule sei eben nicht nur ein Ort des Lernens, sondern bringe vor allem Struktur in den Alltag: "Damit die Jugendlichen wissen, warum sie in der Früh aufstehen."

Bejan, Valorian und Sozialpädagoge Lukas Kaltenegger vor dem Bastelschuppen der Jugend-WG. Ian Ehm // buero balanka

Den Sinn erkennen

Manchmal hilft auch der Blick nach vorne: Die Wünsche und Ziele der Jungen sind laut Nora Gselmann sehr unterschiedlich. Eine eigene Wohnung steht weit oben auf der Liste, ebenso ein fester Arbeitsplatz. Auf die Frage, was Valorian ­später einmal machen möchte, kommt die Antwort wie aus der ­Pistole ­geschossen: Installateur. "Es ist praktisch, wenn man zu Hause einiges selber machen kann", sagt er. Außerdem ist sein ­Vater Installateur, und man kann während der Lehre schon sein eigenes Geld ­verdienen. Bejan will später einmal Schmied werden. Das alte Handwerk fas­ziniert ihn bereits seit der Kindheit.

"Es gibt aber auch Jugendliche, die noch gar keine Ahnung haben, was sie später einmal machen wollen", sagt Gselmann. Damit sind die WG-Bewohner zwar keine Ausnahme, im Gegensatz zu den meisten Gleichaltrigen müssen sie aber mit 18 Jahren auf eigenen Beinen stehen. Denn dann endet die Fremdbetreuung per Gesetz. "Es ist unsere Aufgabe, den Jugendlichen Sinn zu vermitteln", sagt Kaltenegger, "indem wir ihnen helfen, etwas zu finden, das sie gerne machen – und das versuchen wir ihnen mit unserer Arbeit täglich vorzuleben." (Anika Dang, 4.9.2023)