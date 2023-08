Hier kommen die Mediennews von heute:

Der große Ausblick im Serienreif-Podcast: Die besten Serien im Herbst - Jetzt anhören: Die große Serienvorschau mit neuen Folgen von "Babylon Berlin" und "Sex Education" sowie Neustarts wie "The Three Body Problem" und "Gen V"

Die Vorfreude ist groß: Die vierte Staffel von "Sex Education" startet im September, hier im Bild:Otis (Asa Butterfield) mit Mama Jean (Gillian Anderson). Foto: AP, Netflix

TV-Tagebuch: ORF gibt Tipps, wie alle vor privaten Seevillen baden können - "Eco Spezial" recherchierte zum "Gemeingebrauch" an öffentlichen Seen und bekam von einer Behörde originelle Auskünfte - Heute um 22.30 Uhr in ORF 2

Russische Propaganda? Wehrschütz-Beitrag in "ZiB" sorgt für Aufregung - Videos hätten nichts mit Zwangsmobilisierung zu tun – Mimimaka: "ORF ist da leider russischer Propaganda voll auf den Leim gegangen". ORF: "Kein Zweifel an Echtheit der Bilder

Heute Abend: ORF-"Schauplatz" über die neue Lust aufs Landleben - Für "Zurück aufs Land" hat Reporterin Gudrun Kampelmüller Menschen getroffen, die der Stadt den Rücken gekehrt haben

Anfrage: Neos "alarmiert" über Innenminister zu Angriffen auf Journalisten - Karner konstruiere zu Dragqueen-Lesung in Wien Zielkonflikt zwischen Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit, kritisiert Mediensprecherin Brandstötter

Komiker: WDR versieht Otto-Waalkes-Shows mit Warnhinweis - Warnung in der Mediathek: "Enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden"

RTL-Trash "My Mum, Your Dad": Fremdschämen für den Papa - Amira Pocher versammelt auf Kreta vier Frauen und drei Männer, die den zweiten Frühling erleben möchten. Bis auf einen sind das freundliche Erscheinungen

Jubiläum: Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski moderieren gemeinsam Disney-Show - Sendung soll Anfang Dezember ausgestrahlt werden, kurz nach Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Moderation

Switchlist: "Alles außer gewöhnlich", Camping-Liebe, "Re: Harte Linien gegen Migranten", "Ich, Daniel Blake", "Der Schneider von Panama", "Stöckl" - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.