Es sind ambitionierte Pläne, die die Stadt Dornbirn und die Eigentümer des Dornbirner Einkaufszentrums Messepark für die Zukunft haben: ein Plus von 5.300 Quadratmetern auf insgesamt 22.200. Die Erweiterung der Verkaufsflächen ist seit mehreren Jahren ein Wunsch, geklappt hat es bisher aber nicht. Einen Monat lang konnten nun Stellungnahmen zu dem aktuellen Ausbauvorhaben abgegeben werden. Und die sind mitunter sehr kritisch bis ablehnend ausgefallen.

Gemeinden kritisieren fehlendes Verkehrskonzept

Die sieben sogenannten Plan-B-Gemeinden – das sind die Landeshauptstadt Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterbach, Lustenau, Schwarzach und Wolfurt – lehnen die Pläne in einer dem STANDARD vorliegenden Stellungnahme "klar" ab. Und zwar hauptsächlich aus umwelt- und verkehrstechnischen Gründen. Die prognostizierte Verkehrszunahme von 24 Prozent in dem Bereich sei "ein klarer Widerspruch zu einer aus verschiedenen Gründen dringend nötigen Verkehrsreduktion". Öffentliche Interessen wie Gesundheit und Klimaschutz würden zugunsten privater Interessen hintangestellt.

Geht es nach der Stadt Dornbirn und dem Land Vorarlberg, sollen 5000 Quadratmeter Einkaufsfläche dazukommen Stadt Dornbirn

Der Messepark liegt an der Autobahnabfahrt Dornbirn-West der A14 und am Auslauf der Schnellstraße aus Lustenau, über die auch die meisten Konsumenten aus der Schweiz sowie der internationale Schwerverkehr, der auf die Autobahn will, kommen. Laut Umweltbericht ist das Gebiet "bereits im Bestand während der Spitzenzeiten überlastet".

Widersprüche zu Landeszielen

Die Ausbaupläne würden nicht nur den Zielsetzungen der Plan-B-Gemeinden widersprechen, sondern auch den Zielsetzungen, zu denen sich das Land verpflichtet habe. So sollen laut Energieautonomiestrategie die Treibhausgasemissionen bis 2040 auf Nettonull reduziert werden, der Vorarlberger Landtag habe zudem einen Klimanotstand ausgerufen. Durch die geplante Erweiterung werde aber zusätzlicher Verkehr generiert, es müsse außerdem Infrastruktur im großen Stil gebaut werden, etwa Parkhäuser, Rampen und Unterführungen. Für die sieben Gemeinden liegt auf der Hand, dass Treibhausgasemissionen nicht reduziert, sondern zusätzlich emittiert würden. Es seien außerdem keine Informationen über ein mögliches Mobilitätskonzept zur Verfügung gestellt worden.

Die Pläne würden auch im Widerspruch zu dem vom Land vorgegebenen Raumbild stehen, wonach Ortskerne erhalten und in ihrer Funktion gestärkt werden sollen. "Mit der geplanten Erweiterung würde die ohnedies schon schwierige Situation der Ortskerne weiter verschlechtert und die Bemühungen von Land und Gemeinden um den Erhalt der Nahversorgung aktiv unterlaufen werden", heißt es in der Stellungnahme.

Befürchtete Gefahr für Zentrumsentwicklung

Um diesen Aspekt dreht sich auch die Stellungnahme der Region "am Kumma" mit den Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder. Man orte "eine große Gefahr für die Zentrumsentwicklung und Nahversorgung" in den Gemeinden der Region. Es brauche nun eine Richtungsentscheidung und die Unterstützung der Landespolitik. Die vier Gemeinden sind allesamt ÖVP-regiert, wie auch Dornbirn, wo die Messeparkpläne bereits vor einem Jahr abgesegnet wurden. Der zuständige Wirtschaftslandesrat, Marco Tittler, kommt ebenfalls von der ÖVP.

Man habe zwischenzeitlich viel zur Stärkung der Ortszentren investiert. Die Region stelle sich "gerne dem Wettbewerb mit anderen Städten und Gemeinden im Vorarlberger Rheintal", aber es stelle sich jetzt die Frage, in welche Richtung sich die Handelslandschaft in Vorarlberg langfristig entwickeln solle. "Wenn dieser Wettbewerb zulasten unserer gewachsenen Struktur geht, dann ist es der falsche Weg", heißt es. Man lehne den Entwurf deswegen ab.

Messepark-Geschäftsführer sieht bei Verkehr Entlastung

Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünser ist naturgemäß anderer Meinung: "Mit der Erweiterung haben wir Platz für neue Marken und innovative Konzepte wie Flagship-Stores, die es bisher in Vorarlberg noch nicht gibt. Mit hochwertiger Qualität holen wir Kaufkraft aus dem Ausland und Onlinekunden wieder zurück in unseren regionalen Handel, und wir stärken die Wertschöpfung in Vorarlberg." Die Entscheidung von Ikea, das erste Planungsstudio in Österreich im Messepark zu eröffnen, bestätige, dass das Einkaufszentrum in der wachsenden urbanen Region Rheintal ein attraktiver Standort für internationale Topmarken sei.

Dünser spricht davon, dass "durch eine neue Verkehrsführung eine Entlastung der gesamten Verkehrssituation" möglich werde. Die Erweiterung werde außerdem keine zusätzliche Grünfläche beanspruchen. Das neue Projekt sehe eine hochwertige Architektur vor, erfülle hohe ökologische Ansprüche.

Wirtschaftskammer will Einschränkungen

Selbst in der Vorarlberger Wirtschaftskammer sind nicht alle restlos von diesen Argumenten und den Ausbauplänen überzeugt. So ging eine Abstimmung in der Sparte Handel zwar für einen Ausbau aus, allerdings sollen die Flächen für Lebensmittelhandel nur 1.000 Quadratmeter erweitert werden – also die Hälfte von dem, was die Eigentümer wollen.

Theresia Fröwis war beim letzten Anlauf zum Ausbau Obfrau für die Sparte Handel und ist nun einfaches Mitglied. "Ich bin nach wie vor gegen diese Erweiterung. Die Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert." Dass verlorene Kunden aus der Schweiz oder dem Onlinehandel zurückkommen könnten, glaubt Fröwis nicht. Der Preisunterschied zu den Eidgenossen sei mittlerweile einfach nicht mehr hoch genug, Deutschland sei um einiges günstiger. Und natürlich würden die Handelsvertreterinnen um die eigenen Kundinnen bangen. "Der Umweltaspekt kommt sowieso viel zu kurz in der ganzen Debatte", sagt die Bregenzerwälderin.

Was der Gutachter sagt

Die Ausbaupläne wurden von der Firma Cima Beratung und Management GmbH, die neben Orts-, Stadt- und Regionalentwicklung bzw. Marketing auch in der Handelsforschung tätig ist, positiv bewertet – unter klar definierten Rahmenbedingungen. "Wir haben immer gesagt: Wenn es neue Anbieter gibt, die qualitativ hochwertig sind, dann kann man einen größer angelegten Ausbau sehr wohl vertreten." Was das konkret heißt? "Ein bekanntes Outlet, das Massenkonsumkraft anzieht." Im konkreten Fall ist das sehr wahrscheinlich das spanische Bekleidungsgeschäft Zara des Inditex-Konzerns.

Zum prognostizierten Minus für Vorarlberger Gemeinden durch den Messeparkausbau sagt der Experte, vier bis sechs Prozent Abzug von Kaufkraft seien hier durchaus noch strukturverträglich. Außerdem sei es auch so, dass es in Hohenems, Lauterach oder Wolfurt eben keine ähnlichen Anbieter gebe, man könne Zara nun einmal nicht mit einem Kik vergleichen.

Die Cima-Studie ist es auch, die mit einem Verkehrsplus von 23 Prozent rechnet. Die bereits erfolgte strategische Umweltprüfung des Landes habe ergeben, "dass bei der Erlassung des Landesraumplans mit keinen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist". Die Gemeinden kritisieren, dass sie die für den Ausbau notwendigen Verkehrspläne überhaupt nicht kennen.

Tomaselli: "Zu Recht massive Ablehnung"

Die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli, die vor ihrem Wechsel nach Wien in Vorarlberg für ihre Partei Planungssprecherin war, ist von den ablehnenden Stellungnahmen nicht überrascht: "Das Auflageverfahren mitten in der Urlaubszeit hat nicht das für den ÖVP-Wirtschaftslandesrat gewünschte Ergebnis gebracht: Der Widerstand zur massiven Erweiterung des Messeparks ist ungebrochen groß und kommt flächendeckend aus dem ganzen Land." Für Tomaselli "zu Recht", denn Einkaufszentren am Ortsrand würden "dem alten Denken" angehören. Landeshauptmann Markus Wallner müsse sich nun "gut überlegen, ob er sich über den Protest so vieler ÖVP-Bürgermeister und Wirtschaftsvertreter hinwegsetzen möchte".

Neben der Ablehnung aus den elf genannten Gemeinden soll auch die Stellungnahme aus dem Bregenzerwald mit seinen 24 Gemeinden, allesamt von ÖVP-Bürgermeistern regiert, negativ ausfallen. Und auch Feldkirch soll sich in gegen den dargelegten Ausbau ausgesprochen haben. (Lara Hagen, 18.8.2023)