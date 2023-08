"Natürlich kann Österreich in seine Verfassung – fast – alles hineinschreiben, was es möchte." Aber: Ein deutsches Gesetz zum Euro kippte der EU-Gerichtshof

Vor Medienleuten mit Scheinen zu wedeln kann auch missverstanden werden. Doch Martin Selmayr, Leiter der EU-Vertretung in Wien, brachte den 20-Euro-Schein Donnerstagnacht ins "ZiB 2"-Studio zu Martin Thür, um Österreich noch anschaulicher aufzuklären. Noch anschaulicher, als er es ohnehin schon in vielen Interviews zur von der ÖVP im Sommer hochgekochten, von der FPÖ auch schon eine Weile befeuerten Bargelddebatte getan hat. Die Botschaft bleibt: Leute, was wollt ihr da eigentlich? Der Euro und das Bargeld seien mit hohem europäischem Recht, Entscheid des EU-Gerichtshofs und der Zustimmung von 27 Mitgliedsstaaten abgesichert.

Keine Bange ums Bargeld, vermittelt der EU-Vertreter in Wien Martin Selmayr mit einem 20-Euro-Schein in der "ZiB 2". ORF ZiB 2 Screenshot

"Niemand bekannt, der das anders sieht"

"Mir ist niemand bekannt, in keiner EU-Institution und in keiner Hauptstadt eines Mitgliedsstaates, der das anders sieht", sagt der präzise formulierende, stets freundlich lächelnde Selmayr auf Thürs Eingangsfrage. Die hat er mit "nein, natürlich nicht" in den ersten Sekunden kategorisch verneint. "Will die EU das Bargeld abschaffen?", fragte der "ZiB 2"-Anchor. Und mit der ersten Antwort klang die Sache eigentlich schon geklärt, die Österreich nun seit Sommerwochen beschäftigt. Selmayr: "Wir sollten bei den Bürgerinnen und Bürgern keine Angst oder Unsicherheit schaffen. Das Bargeld ist so lange sicher, solange es die europäischen Verträge gibt, hinter denen 27 EU-Länder stehen."

Von einer österreichischen Klarstellung könne übrigens keine Rede sein, wenn die Republik Bargeld in der Verfassung verankern wolle, sagt der EU-Vertreter. Im Gegenteil: Das könne "Unsicherheit schaffen". Wie das?

"Österreich kann fast alles reinschreiben"

"Natürlich kann Österreich in seine Verfassung – fast – alles hineinschreiben, was es möchte. Und das muss eine österreichische Entscheidung sein", räumt er ein. "Ich warne nur davor, die rechtlichen Rahmenbedingungen außer Acht zu lassen, die der Europäische Gerichtshof im Januar 2021 beschlossen hat."

Aber als Deutschland in sein Bundesbankgesetz geschrieben hat, dass Eurobanknoten gesetzliches Zahlungsmittel sind, hat der Europäische Gerichtshof 2021 im Verbund mit dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht die Vorschrift aufgehoben. Die Formulierung unterschied sich leicht von EU-Regeln, und das könne den Eindruck einer nationalen Währung, keiner europäischen Währung erwecken, fanden die EU-Richter. Selmayr: "Der Euro ist nun einmal eine gemeinsame europäische Währung. Und darüber sollten wir keine Unsicherheit schaffen."

Das wird – ganz sicher – in Österreich noch ein bisschen brauchen. (fid, 18.8.2023)