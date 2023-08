In "Adieu, Osteuropa" versucht sich der US-amerikanische Journalist Jacob Mikanowski an einer Geschichte Europas – unterhaltsam, aber nicht ohne Pferdefüße

Aus nordamerikanischer Perspektive auf Europa schauen, erst recht über Europa zu schreiben, das erweist sich nicht selten als so aufschlussreich wie irritierend. Für beide Seiten.

Der US-amerikanische Journalist Jacob Mikanowski schaut in Adieu, Osteuropa auf Europa. Auf ganz Osteuropa. Das ist bei ihm der Raum zwischen Prag und Kiew, zwischen Durres in Albanien, dem estnischen Narwa und der Krim. Allein das ist schon mutig, um nicht zu sagen: von geradezu vermessener Hyper-Bravura.

Facettenreiches Mosaik

Mikanowskis Vater, der über ein Studentenvisum verfügte, und seine Mutter, die eine Verwandte in Queens besuchte, lernten sich 1981 in New York kennen und kehrten infolge der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember jenes Jahres nicht nach Polen zurück. Der 1982 geborene Sohn wurde in Princeton und Berkeley ausgebildet, auch bei John McPhee, arbeitete für recht namhafte US-amerikanische Zeitungen und Magazine; aktuell lebt er in Portland, Oregon.

Sein familiärer Hintergrund ist bunt. Da gab es litauische Adlige mit ungarischen Wurzeln, jüdische Bauern, Katholiken, Kommunisten. Es tauchen Ahnen und Vorfahren auf, die in den vergangenen Jahrhunderten in Osteuropa lebten, liebten, umkamen, flohen.

Mikanowski erzählt lebendig und unterhaltsam. Der Band ist dramaturgisch intelligent aufgebaut. Jedes der vierzehn Kapitel beginnt er mit einer anspruchsvollen These, um dann zusehends pittoreske Details aneinanderzureihen. Viel gereist ist er, US-Reporter-typisch, für dieses Buch, auch in abgelegene Landstriche. So gibt es plastische Beschreibungen von verfallenden Kirchen, aufgelassenen Orten und Nicht-Orten, Ortschaften, in denen einst seine Ahnen lebten, berühmte Rabbiner oder religiöse Splittergruppen. Doch nicht immer geht dieses Konzept auf. Am Ende liegt ein abwechslungsreich facettiertes Mosaik mit nicht wenigen blinden Stellen vor.

Von Leben und Leerstellen

Prozesse, Kontinuitäten, zumindest Kontinuitätsbehauptungen, etwas Überbrückendes der diversen Sprachen, Ethnien, Staatenbildungen, Wanderungen, Schicksale, Vertreibungen, Kriege, zwischen Holodomor, Holocaust und dem alles Divergierende brutal planierenden Stalinismus nach 1945 sucht man vergeblich.

Aus gutem Grund. Gibt es doch wenige Bücher, die "Osteuropa" tatsächlich mentalitäts- und sozialgeschichtlich miteinander zu verklammern vermögen, das beste jüngere und imposante 968 Seiten zählende From Peoples into Nations stammt vom Berkeley-Historiker John Connelly – dem Mikanowski in der Danksagung zunickt.

Besonders bizarr, auch weil alle großen Habsburg-Monografien der vergangenen Jahre ausnahmslos links liegen gelassen wurden: Österreich-Ungarn scheint bei Mikanowski immer und ausschließlich als Operettenstaat auf, und man wartet bei jeder neuen Erwähnung, dass endlich, endlich Peter Alexander und Gunther Philipp auftreten.

Jacob Mikanowski, "Adieu, Osteuropa. Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt". € 35,– / 512 Seiten. Rowohlt Berlin, 2023. Rowohlt Berlin

Wissenschaftlicher Pferdefuß

Als noch größerer Pferdefuß erweisen sich die Quellen, mit denen Mikanowski arbeitete beziehungsweise nicht arbeitete: Der Anhang verrät, dass er sich auf Bücher auf Englisch, auf einige ins Englische übertragene sowie auf polnische Publikationen stützte. Wissenschaftliche Literatur auf Ungarisch, Rumänisch, Deutsch, Französisch, Ukrainisch, Italienisch, Albanisch, Serbokroatisch? Fehlanzeige.

So erweist sich sein Lamento über angeblich defizitäres Interesse seitens der Historiografie als arg voreilig, um nicht zu sagen: abwegig. Denn tatsächlich ist die Forschungsliteratur über Ost-Mittel-Europa, nimmt man nur die letzten zwölf Jahre, schier überwältigend, gehaltvoll und Augen öffnend.

Und nichtakademische Bücher von Karl-Markus Gauß, Karl Schlögel, Andrzej Stasiuk, Ivan Krastev? Unbekannt. Keine kluge Denkerin, kein scharfsinniger Intellektueller aus Budapest, Triest, Bukarest, Sofia, Krakau wird auch nur mit einer Silbe erwähnt. Das ist transatlantisch so erhellend kurzsichtig wie recht arg verkürzend, vor allem einseitig verkürzend.

Ignorierte Debatten

Noch bedenklicher erscheint etwas anderes: Mikanowski verwendet durchgehend den Terminus "Osteuropa" auf dem Stand von Churchills Eiserner-Vorhang-Metapher anno 1946; und meint die einstigen Warschauer-Pakt-Staaten abzüglich der DDR. Die vielfältigen Debatten um und über Mitteleuropa im letzten Halbjahrhundert, geführt von neben anderen Milan Kundera, Czesław Miłosz und Václav Havel, Erhard Busek, Adam Michnik oder György Konrád, ignoriert Mikanowski souverän.

Erst ganz am Ende gibt es einen kleinen Schlenker, wo er einen Autor aus Minsk zu entkräften versucht. Und dessen These von Mitteleuropa, zumindest von Mittelosteuropa, faktisch bestätigt. So ist dieser Band in vielerlei Hinsicht und auf nicht wenigen Seiten interessant, da aufschlussreich wie irritierend. (Alexander Kluy, 19.8.2023)