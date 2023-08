Erste Auszüge aus "Amy Winehouse - In Her Words" wurden nun publik, neben Notizen enthält es auch Fotos

Sängerin Amy Winehouse verstarb 2011. REUTERS

London - Die Eltern der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse (1983-2011) finden nach deren Tod etwas Trost in ihren alten Aufzeichnungen. Auszüge aus ihren Notizbüchern, auch Fotos und Kalendereinträge sollen Ende August in einem neuen Buch erscheinen. Die britische Zeitung "The Telegraph" veröffentlichte erste Auszüge aus "Amy Winehouse - In Her Words".

"Nach Amys Tod haben wir angefangen, durch ihre Schriften und Zeichnungen zu gehen, gesammelt seit ihrer frühen Kindheit", schrieben Janis Winehouse-Collins und Mitch Winehouse. "Und wir haben begonnen, besser zu verstehen, wie sie - trotz ihrer lässigen Haltung - über Jahre an ihrem Talent gearbeitet hat." Der Artikel zeigt etwa Kinderfotos, eine Muttertagskarte oder Aufzeichnungen aus ihrer Jugend. "Ich bin vielleicht ein bisschen exzentrisch und laut, auch komisch, aber nur, weil mich nicht viele Menschen kennen", heißt es beispielsweise.

Mit 27 Jahren verstorben

Winehouse ("Rehab", "Back to Black") war im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben. Die Musikerin wäre in rund einem Monat, am 14. September, 40 Jahre alt geworden. Die Freude, Amys Arbeit durchzugehen, nehme etwas von dem Schmerz, sie verloren zu haben, schrieben ihre Eltern. "Zwölf Jahre nach ihrem Tod müssen wir immer noch lächeln, wenn wir auf diese Zeichnungen und Kritzeleien schauen, genau wie Amy es getan hat." Natürlich könne man Amys Geschichte nicht schönreden, sie sei abhängig gewesen. Die Sucht habe ihr das Leben geraubt - und ihnen Amy. "Aber das sind Zeiten, über die wir nicht zu viel nachdenken." (APA, 18.8.2023)