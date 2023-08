In Camp David wird es einmal mehr zu einem historischen Treffen kommen. Auf dem Landsitz des US-Präsidenten im Erholungsgebiet Catoctin Mountain in Maryland näherten sich beispielsweise Ende der 1970er-Jahre die verfeindeten Nachbarländer Israel und Ägypten an. Rund 20 Jahre später versuchte Bill Clinton dort vergeblich, den Nahost-Konflikt zu beenden. Nun werden dort am Freitag (Ortszeit) die Staats- und Regierungschefs von Japan, Südkorea und natürlich der USA aufeinander treffen. DER STANDARD beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem speziellen Treffen.

Frage: Was macht dieses Treffen so historisch?

Antwort: Dass sich die Staats- und Regierungschefs dieser Länder, aktuell US-Präsident Joe Biden, Japans Premier Fumio Kishida und Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol, treffen, ist an sich nicht neu. Am Rande von größeren Konferenzen kam es immer wieder zu Sechs-Augen-Gesprächen, etwa beim G7-Gipfel im Mai in Hiroshima. Der aktuelle Gipfel aber ist das erste eigenständige Treffen der drei verbündeten Länder.

US-Präsident Joe Biden, Japans Premier Kishida Fumio und Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol (von links) im Mai beim G7-Treffen in Hiroshima. AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Frage: Wenn diese Länder verbündet sind, wie kann es dann sein, dass es das erste eigenständige trilaterale Treffen ist?

Antwort: Das hat historische Gründe. Japan hielt die südkoreanische Halbinsel von 1910 bis 1945 als Kolonie namens Chōsen besetzt, missbrauchte dort viele einheimische Frauen als Sexsklavinnen, Stichwort "Trostfrauen", und verpflichtete viele Menschen zu Zwangsarbeit. Die notorische Weigerung Japans, all dies aufzuarbeiten, belastet die Beziehungen zu Südkorea bis heute.

Frage: Und wie kam es nun zu einem Umdenken?

Antwort: Seit der konservative Yoon Suk-yeol im Mai 2022 Südkoreas Präsident wurde, kam es sukzessive zu einer Annäherung mit Japan. Im März einigten sich Tokio und Seoul auf Entschädigungsmodalitäten für Opfer der japanischen Kolonialherrschaft. Im selben Monat besuchte Yoon Suk-yeol als erster südkoreanischer Präsident seit zwölf Jahren Tokio, im Mai kam es zum Gegenbesuch Kishido Fumios in Seoul. Dafür erntet Yoon in der Heimat nicht nur Zuspruch. Gerade von Linken wird ihm vorgeworfen, dadurch die Opfer der japanischen Verbrechen zu verhöhnen.

Gefördert und unterstützt wird diese Annäherung von den USA, die mit beiden Ländern seit Jahrzehnten verbündet sind. Präsident Biden wird in US-Medien für das Zustandekommen des Treffens in Camp David gelobt, das unter anderem als "diplomatischer Meilenstein" eingestuft wird.

Frage: Worum wird es bei dem Treffen gehen?

Antwort: Zweifelsfrei wird China eine große Rolle spielen, das die USA offiziell als "größte strategische Herausforderung" sieht. Das Reich der Mitte tritt außenpolitisch zusehends aggressiver auf, vor allem im Indopazifik. Und sollte Peking tatsächlich Taiwan angreifen, wäre das nahegelegene Japan von herausragender strategischer Bedeutung für die USA, haben sie dort doch mehrere zehntausend Soldatinnen und Soldaten stationiert.

Der zweite wichtige Punkt wird die wachsende Bedrohung durch Nordkorea sein, das sein Raketenarsenal stetig aufrüstet, mit dem es teilweise sogar die US-Westküste angreifen könnte.

Frage: Welche Ergebnisse sind von dem Gipfel in Camp David zu erwarten?

Antwort: Chinas Topdiplomat Wang Yi erklärte Anfang Juli japanischen und südkoreanischen Diplomaten bei einer Konferenz in Qingdao: "Egal, wie blond Sie Ihr Haar färben, wie scharf Sie Ihre Nase formen, Sie können nie ein Europäer oder Amerikaner werden, Sie können nie ein Westler werden. Wir müssen wissen, wo unsere Wurzeln sind." Zudem ergänzte Wang, mittlerweile wieder Außenminister, dass die meisten Amerikaner und Europäer die Chinesen, Japaner und Südkoreaner gar nicht auseinanderhalten könnten.

Das verdeutlicht, wie wenig China von den Annäherungen zwischen Washington, Tokio und Seoul hält. Peking warf den USA im Vorfeld des Gipfels vor, eine Art asiatische Nato schaffen zu wollen. Dass sich die USA, Japan und Südkorea aber wie im transatlantischen Bündnis etwa auf eine Verpflichtung zur gegenseitigen Verteidigung einigen werden, halten Experten für unwahrscheinlich. Vielmehr gehen sie davon aus, dass verstärkte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen verkündet wird, vor allem im Sicherheits- und Verteidigungsbereich.

Jährliche Treffen der drei Staats- und Regierungschefs, gemeinsame Militärmanöver oder eine Hotline der drei Länder in Krisenfällen werden unter anderem vermutet. Schon vorab hatte es Medienberichte gegeben, laut denen die USA und Japan gemeinsam moderne Raketen zum Abfangen von Hyperschallgeschossen entwickeln wollen – also jene Waffen, wie sie China, Russland und Nordkorea laut eigenen Angaben entwickeln. (Kim Son Hoang, 18.8.2023)