Als Erstgeborener bin ich trotzdem manchmal der Nachzügler. Mein Bruder erzeugt schon seit Jahren seinen Strom mit Photovoltaik, meine Eltern seit wenigen Tagen. Jetzt geht es auch bei mir endlich los. Und da spielte es mir in die Hände, dass die Gemeinde, in der ich im Burgenland wohne, das Thema forciert. Schon vergangenes Jahr kündigte der Bürgermeister an, dass Drohnen über die Ortschaft geschickt werden, die alle Dachflächen ausmessen und schauen, wo man sinnvoll eine PV-Anlage installieren kann. Die Daten werden den Bürgern dann kostenlos zur Verfügung gestellt.

Braucht es zur Erhebung der Potenziale am Dach eine Drohne? Eher nicht. imago/Panthermedia

Wenig überraschend waren nicht alle im Ort davon begeistert, dass sie von oben ausspioniert werden sollen. Ich aber fand die Idee gut – auch weil so dem Thema mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bis ich vor wenigen Tagen diese meine Daten auch wirklich gesehen habe.

Keine Extrakosten

Kurz zusammengefasst: Sie sind für die Fisch’. Es wurden weder die Dachschrägen noch eine Ausrichtung der Dachflächen berücksichtigt. Das System errechnete für mich eine PV-Anlage um mehr als 75.000 Euro – und das Tool war dann auch gleich so freundlich, mir ein Unternehmen zu empfehlen, das ich mit den Arbeiten beauftragen soll.

Den Auftrag erhielt ein anderes Unternehmen. Ein seriöses, das mir nicht versprach, dass ich im Jahr Stromkosten im fünfstelligen Bereich sparen kann. Die idealen Plätze für die Paneele haben wir in wenigen Minuten vom Boden aus gefunden, indem wir die Stellen gewählt haben, wo immer die Sonne hinscheint, wenn sie scheint. Es war die gleiche altmodische Methode, die schon mein Bruder und mein Vater anwandten. Extrakosten für diese Berechnung: keine. Weder für mich noch für die anderen Bewohner der Gemeinde und des Landes Burgenland. Aber die haben ja eh schon ungefragt den Drohnenflug mitbezahlt. (Guido Gluschitsch, 18.8.2023)