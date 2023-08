Kapitänin Meixner sieht die "extrem junge Truppe" in China "nicht zu 100 Prozent als Favorit"

Eis

Das Eis ruft. nzphoto.at-Nicolas Zangerle

Shenzhen - Mit viermonatiger Verspätung kämpft Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen in Shenzhen/China um einen historischen Erfolg. Bei der Weltmeisterschaft der Division 1A (B-WM) will die ÖEHV-Auswahl beim Sechsnationen-Turnier ab Sonntag erstmals den Aufstieg in die A-WM schaffen.

Die ursprünglich für April angesetzt gewesene WM war aufgrund von Reisebeschränkungen und Testanforderungen wegen Covid-19 in China verschoben worden. Daher steht gleich zu Saisonbeginn und direkt aus dem Sommertraining kommend ein Highlight auf dem Programm.

Da heuer zwei Teams aufsteigen, sind die Österreicherinnen zuversichtlich, erstmals den Sprung in die zehn Nationen umfassende A-Gruppe zu schaffen und beim Turnier nächstes Jahr in Utica/USA dabei zu sein. "Ich sehe die Chancen eigentlich sehr gut", meinte etwa Verteidigerin Antonia Matzka.

Kapitänin Anna Meixner relativierte indes etwas und erinnerte: "Wir gehen heuer mit einer extrem jungen Truppe an den Start." Für einige Spielerinnen sei das die erste WM. "Es tut gut zu wissen, dass wir vielleicht nicht zu 100 Prozent Favorit sind." Letztlich ist aber auch für die langjährige Schweden-Legionärin klar, dass Österreichs Team "das Talent" für den Aufstieg mitbringe.

Die Österreicherinnen starten Sonntag (10.30 Uhr MESZ) gegen Norwegen, danach folgen die Duelle mit Absteiger Dänemark (21.8./7.00), den Niederlanden (23.8./10.30), Aufsteiger China (24.8./14.00/live ORF Sport +) und der Slowakei (26.8./7.00/live ORF Sport +). Meixner dazu: "Es ist uns bewusst, wie nah diese Gruppe beisammen liegt. Es wird viel auf die Tagesverfassung ankommen." (APA, 18.8.2023)