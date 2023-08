Gut zwei Jahre nach dem Börsengang von Suse will der schwedische Finanzinvestor EQT die Linux-Softwarefirma wieder vom Aktienmarkt nehmen. EQT kündigte am Donnerstagabend ein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile über 16 Euro je Aktie an, das das Nürnberger Unternehmen mit 2,72 Milliarden Euro bewertet. Der Preis liegt zwar um zwei Drittel über dem Schlusskurs der Suse-Aktie von 9,605 Euro am Donnerstag, aber nur bei gut der Hälfte der 30 Euro, für die die Papiere im Mai 2021 zugeteilt worden waren.

Suse ist eines der tradionsreichsten Linux-Unternehmen Suse

Spekulationen über einen Rückzug von Suse von der Börse halten sich seit Monaten. Der sinkende Aktienkurs machte es EQT schwer, sich wie geplant von weiteren Aktien zu trennen. Die Schweden halten noch 79 Prozent der Anteile. Für die übrigen Anteile müssten sie 568 Millionen Euro zahlen.

Herausforderungen

"Herausforderungen in der Strategieumsetzung und einige operative Veränderungen während der vergangenen zwölf Monate haben die operative Performance und Marktbewertung von SUSE belastet", begründete EQT den Kurssturz. "Wir sind von den langfristigen Wachstumschancen für Suse unverändert überzeugt und glauben, dass SUSE mit dem neuen Managementteam um Dirk-Peter van Leeuwen in einer stärkeren Position sein wird, um sich als nicht börsennotiertes Unternehmen auf seine langfristige Strategie zu konzentrieren, ohne den kurzfristigen Druck des Kapitalmarktes", sagte EQT-Partner Johannes Reichel. Der vor kurzem vom Rivalen Red Hat gekommene van Leeuwen stellte sich hinter die Pläne.

Die Suse-Aktionäre müssen ihre Anteilsscheine nicht an EQT verkaufen. Nach dem geplanten Rückzug von der Börse können sie sie aber nicht mehr dort handeln. Die Annahmefrist für das Angebot werde Anfang Oktober beginnen, erklärte EQT. Über den Börsen-Rückzug muss aber noch eine außerordentliche Hauptversammlung entscheiden. (Reuters, 18.8.2023)