Geschmeidig und elegant hebt die Maschine mit ihrem Ansaugmechanismus eine Gipskartonplatte hoch und lässt sie sanft über den Raum schweben. Der Mitarbeiter, der alles steuert, manövriert sie passgenau auf das darunterliegende Holzgerüst. Jetzt fehlt nicht mehr viel – und schon ist die Wand fertig.

Wände, Decken und Dachstühle aus der Fabrik: Fertigteilhäuser werden in kürzester Zeit im Werk vorproduziert und binnen Tagen aufgestellt. Österreichischer Fertighausverband

Gerätschaften wie diese machen es möglich, dass Häuser heute im Nullkommanichts gebaut werden. So wie hier, in einem Industriegebiet in Wiener Neustadt, wo das Unternehmen Vario Haus seine Produktion hat. Der bisherige Rekord: ein Haus, gefertigt in sechs Stunden, erzählt Produktionsleiter Andreas Rinnofner stolz. Bis zu 33 Mitarbeiter sind dann gleichzeitig im Einsatz. In Halle 1 werden Wände, in Halle 2 Decken und Dachstühle produziert. Drei bis dreieinhalb Häuser werden hier pro Woche fertiggestellt oder rund 150 Wohneinheiten pro Jahr.

Kaum günstiger

Sind Fertigteilhaushersteller einst mit dem Versprechen angetreten, besonders günstig und somit erschwinglich für alle zu sein, gibt es heute kaum noch Preisunterschiede zu Massivhäusern. Gleiches gilt für die Qualität. Ein gut geplantes Holzhaus steht einem aus Ziegel oder Beton in nichts nach, was Energieeffizienz und Heizwärmebedarf betrifft.

Auch das Vorurteil der Häuser aus dem Katalog ist längst überholt. Die meisten, die sich ein solches Haus kaufen, wählen keines dieser Typenhäuser – und falls doch, werden diese meist noch individualisiert, erklärt Daniel Gruber, Geschäftsführer von Vario Haus und Mitglied des Vorstands im Fertighausverband. 50 Prozent der Kundinnen hätten schon ihren eigenen Plan dabei oder den eines Architekten.

Viele Vorteile

Zurück in Halle 1 in Wiener Neustadt. An einem großen Fließband entsteht zunächst der Holzrahmen. Gebaut wird quasi eine Endloswand, die dann je nach Projekt entsprechend abgeteilt wird. Dann kommen weitere Elemente dazu: Dämmung, Ausschnitte für Fenster, Lichtschalter, Leitungen. Eine Planungssoftware zeigt den Mitarbeitern im Werk genau an, wo in der Wand ein Holzstück montiert wird oder ein Ausschnitt für eine Steckdose hingehört. Der Vorteil dieser Art der Produktion: Hier kann auf den Millimeter genau gearbeitet werden. Auch die Fenster werden in der Halle gleich eingesetzt – wieder mit einem Gerät, das sich am Glas festsaugt und alles an der richtigen Stelle positioniert.

Auf der Baustelle werden die Holzelemente zusammengesetzt. Österreichischer Fertighausverband

Denn neben der Präzision bringt die Vorfertigung auch für die Angestellten große Vorteile. Wer schon einmal eine Gipskartonplatte mit den eigenen Händen auf einer Baustelle an die Wand oder gar über Kopf gehievt hat, weiß, wie anstrengend das sein kann. In der Halle übernehmen Maschinen das schwere Heben. Zudem sind die Produktionsbedingungen optimal, anders als auf Baustellen, wo es sehr heiß, kalt oder regnerisch sein kann.

Apropos Baustelle. Sind alle Elemente eines Hauses fertig, wird ausgeliefert und auf dem Grundstück alles zusammengesetzt. Der Rekord liegt bei einem Tag, meist sind es aber vier bis fünf, heißt es von Vario Haus. Für jede Baustelle gibt es einen genauen Plan, jedes Teil ist beschriftet. "Oft wird beim Aufbau kein Wort gesprochen, die Truppe ist ein eingespieltes Team, und jeder weiß, was er zu tun hat", sagt Rinnofner. Wenn alles steht, wird meist nur noch der Estrich gegossen und der Innenausbau erledigt.

Fertige Bäder

Die Grade der Vorfertigung variieren. Heute können sogar komplett fertige Badezimmer inklusive Leitungen, Fliesen und Sanitäranlagen auf die Baustelle chauffiert werden, erzählt Thomas Scheriau, Geschäftsführer von Elk. Ein Vorteil vor allem auch im mehrgeschoßigen Wohnbau, für dessen Zukunft die Vorfertigung eine große Rolle spielen wird, glauben Experten.

Denn langsam scheint es auch in der Baubranche wieder bergauf zu gehen. Nachdem sie zuletzt von starken Preisanstiegen betroffen gewesen sei, sei mittlerweile die Fixpreisgarantie zurückgekehrt, sagt Christian Murhammer, Geschäftsführer des Fertigteilhausverbandes – und mit ihr offenbar die Aufträge, die aktuell auch wieder zunehmen. (Bernadette Redl, 19.8.2023)