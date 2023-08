Debatten über kürzere Arbeitszeiten verwundern ihn. Den Staat hält er für gefräßig. Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbands, warnt vor weiteren Insolvenzen im Handel.

Lieber Urlaub statt Einkaufen? Der Konsum schwächelt, die realen Umsätze des Einzelhandels sinken. imago images/Rolf Poss

STANDARD: Der Einzelhandel leidet unter schwachem Konsum, und große Pleiten mehren sich. Steckt Ihre Branche in einem tiefgreifenden Umbruch?

Mayer-Heinisch: Die Zeitenwende, in der wir uns befinden, wird uns vermutlich erst in fünf Jahren bewusst sein, wenn wir darauf zurückblicken. Es passiert derzeit mehr, als wir erahnen. Es sind Jahre multipler Krisen. Ich habe niemals heftigere Veränderungen erlebt. Und jeder, der sich dagegen wehrt, begeht einen schweren Fehler. Ich behaupte keck, dass in den vergangenen 30 Jahren viel Wachstum ohne großes Zutun stattfand. Man konnte Fehler im Handel machen, ohne dafür bestraft zu werden. Das ist jetzt vorbei.

STANDARD: Wurde der Konsument seit Corona wirklich ein anderer?

Mayer-Heinisch: Kunden sind und bleiben Herdentiere, die Trends folgen. Doch die Geschwindigkeit, mit der Innovationen kommen und gehen, hat aufgrund der sozialen Medien stark zugenommen. Die Transparenz der Preise und das Wissen um Produktqualität sind heute immens. Zugleich hat uns das blockierte Containerschiff auf dem Suezkanal vor Augen geführt, wie filigran unsere vernetzte Welt ist. Die Wirtschaft tanzt bei ihrer globalen Beschaffung auf dünnem Eis.

STANDARD: Reales Umsatzwachstum erzielte der Handel heuer bisher keines.

Mayer-Heinisch: Abgerechnet wird zu Jahresende. Wird der Geldbeutel leichter, ändern Konsumenten aber schnell ihre Prioritäten. Statt sich die fünfte neue Hose anzuschaffen, fahren viele lieber auf Urlaub. Viele scheuen auch nicht mehr davor zurück, secondhand zu kaufen, sondern erheben es zum Trend, was ich großartig finde. Die Transformation der alten Industrien mit ihren Gewohnheiten und Gemütlichkeiten ist schwierig, sie beschleunigt sich mittlerweile aber. Und es sind nicht Tattergreise, die diese Trends vorgeben, sondern junge Menschen.

STANDARD: Einer dieser Trends sind kürzere Arbeitszeiten. Warum können Sie diesen so wenig abgewinnen?

Mayer-Heinisch: Diese Debatte erstaunt mich, weil ich vor allem unter den Jungen starken Einsatz und unglaubliche Arbeitsenergie erlebe. Sofern sie vernünftig bezahlt werden und sich wertgeschätzt und respektiert fühlen. Was beim Ruf nach kürzerer Arbeitszeit oft nicht dazugesagt wird, ist die zeitgleiche Forderung nach vollem Lohnausgleich. Doch die Wettbewerbsfähigkeit in Europa außer Kraft setzen, das kann auch ein Herr Babler nicht. Österreich ist keine Insel. Deindustrialisierung klingt schön. Sie wird aber nicht Millionen Menschen ernähren. Ein Land wie Österreich darf sich nicht nur mit schmelzenden Gletschern und tanzenden Lipizzanern beschäftigen.

STANDARD: Was wäre aus Ihrer Sicht denn zeitgemäßer?

Mayer-Heinisch: Der Staat ist gefräßig. Förderungen, Strukturen gehören nach Doppelgleisigkeiten durchforstet. Und warum lohnt es sich für Arbeitnehmer nicht, die Arbeitszeit von 20 auf 30 Stunden zu erhöhen? Viele Pensionisten würden oft gern an Freitagen oder Samstagen zehn, vielleicht 20 Wochenstunden arbeiten. Doch auch das zahlt sich steuerlich nicht aus. Ich bezweifle sehr, dass Arbeit krank macht, wenn sie sinnstiftend ist. Mein Appell: Hörts mehr auf die Jungen und lassts die Alten länger arbeiten.

STANDARD: Dürfen Alte und Junge dabei auch mehr verdienen?

Mayer-Heinisch: Mehr als die Hälfte der Händler hat kein Eigenkapital, was uns in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen wird. Vor allem in der Non-Food-Branche sind viele Unternehmen nicht liquide. Jeder Impact von außen, alle zusätzlichen Kosten sind wie ein Nackenschlag und können ein Fass zum Überlaufen bringen. Es wird noch viele Insolvenzen im Handel geben. Man muss sich nicht davor fürchten, sollte es aber wissen.

STANDARD: Ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung der Lohnrunden?

Mayer-Heinisch: Diese Herbstlohnrunde wird die Mutter aller Lohnrunden. Davon kann man ausgehen. Beide Seiten der Sozialpartnerschaft werden sich daran erinnern müssen, dass es nicht nur um das Überleben einzelner Unternehmen geht. Und sie sollten sich der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Einzelhandels bewusst sein, nicht zuletzt für die Städte und Ortskerne.

Stephan Mayer-Heinisch: "Deindustrialisierung klingt schön. Sie wird aber nicht Millionen Menschen ernähren." Stephan Doleschal

STANDARD: Zahlreiche Händler rufen nach neuen Förderungen. Wäre es nicht vielmehr an der Zeit, die Kaufkraft der Konsumenten zu stärken?

Mayer-Heinisch: Was ich nicht verstehe, ist die Aversion der gestaltenden Politik, ihre panische Angst davor, Strukturen zu verändern. Es braucht Mut zu Reformen, man darf das Lenkrad nicht aus der Hand geben. Die Lebenseinkommenskurve etwa sollte in der Rushhour des Lebens stark steigen, danach aber abflachen. Und lassen wir Unternehmen doch Gewinne machen, solange sie in Betrieben, in wirtschaftlichen Kreisläufen bleiben. Dann braucht es in Krisen auch nicht Mama Staat. Das Eigenkapital gehört gestärkt, es ist der Hormoncocktail der Betriebe. Dann erübrigt sich auch das Jammern über Zuschüsse.

STANDARD: Sie warnen seit Jahren vor einem Sterben der Innenstädte.

Mayer-Heinisch: Was Europa vom Rest der Welt unterscheidet, sind die Städte. Ziel muss es sein, diese lebendig zu halten. Stirbt der Einzelhandel, sterben Städte. Ich reise viel durch die Bezirke. Es kommen einem die Tränen, wenn man sieht, welche Todsünden begangen wurden – was außerhalb der Ortschaft zugelassen und was in den Innenstädten verhindert wurde. Ich gebe dafür nicht dem Handel die Schuld, sondern den Rahmenbedingungen. Die Politik denkt hier in Legislaturperioden, nicht in Generationen.

STANDARD: Supermärkte haben grüne Wiesen zugepflastert, Einkaufszentren an Kreisverkehren Innenstädte zerstört. Entlassen Sie Händler nicht zu leicht aus der Verantwortung?

Mayer-Heinisch: Bodenversiegler – das sind nicht die Einkaufszentren. Ihr Anteil daran liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Schuld daran haben vielmehr das extreme Zerfleddern der Gewerbegebiete und die Ausbreitung der Einfamilienhäuser. Für die Bürgermeister ist es schwer, Nein zu sagen. Ich beneide sie nicht um ihren Job.

STANDARD: Haben nicht viele Experten, die heute leere Innenstädte beklagen, einst rege an der Expansion des Handels an Ortsrändern mitgewirkt?

Mayer-Heinisch: Ein Fluss sucht sich das einfachste Flussbett, ein wirtschaftlich denkender Unternehmer den günstigsten Weg. Natürlich ist es einfacher und billiger, Äcker vor Ortseinfahrten umzuwidmen und große Kisten daraufsetzen, als darüber nachzudenken, wie sich Geschäfte unter komplexen Auflagen über Denkmal- bis Brandschutz auf dem Hauptplatz einbetten lassen.

STANDARD: Gehört Bürgermeistern die Raumplanungshoheit entzogen?

Mayer-Heinisch: Jemandem Macht wegzunehmen ist schwierig. Aber ohne oberlehrerhaft zu sein: Es gibt dutzende Experten in Österreich, die wissen, wie es geht. Sie gehören in lokale Gemeindegremien eingebunden. Städteentwicklung dauert zehn bis 15 Jahre. Mehr Input von außen täte gut. Das letzte Wort kann ja immer noch der Bürgermeister behalten. (Verena Kainrath, 20.8.2023)