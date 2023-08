In den USA verursacht der Betrieb öffentlicher und privater Gebäude momentan 35 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. AP/R S Iyer

Aktuellen Umfragen zufolge ist die Sorge über die Gefahren und Auswirkungen der Klimakrise in Europa besonders groß. Die USA standen diesbezüglich lange auf der Bremse, ein Umstand, der insbesondere in der Ära Trump sichtbar wurde. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. Es tut sich etwas – in der Forschung wie in der Umsetzung.

Es ist möglich, die Emissionen von Büros, Wohnungen und öffentlichen Gebäuden in den USA bis zum Jahr 2050 um 91 Prozent zu senken. Das stellte ein wissenschaftliches Team des Lawrence Berkeley National Laboratory fest. In den Vereinigten Staaten verursachen öffentliche und private Gebäude momentan 35 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des Landes, der Peak im Emissionsausstoß war 2005 erreicht.

Gebäude-Emissionen bis 2050 verringern

Um dieses Niveau an Emissionssenkungen zu erreichen, wäre laut einer in der Zeitschrift "One Earth" veröffentlichten Studie ein relativ hartes Eingreifen erforderlich – ein Modell, das die Forschenden als "aggressiv" bezeichnen. Sie definieren drei Hauptwege zur Reduzierung gebäudebedingter Emissionen: den Energieverbrauch von Gebäuden effizienter zu gestalten, das Stromnetz zuverlässiger zu machen und die Flexibilität des Energiemanagements im Netz zu erhöhen, um "grünere" Energiequellen zu nutzen. Ein zentraler Appell der wissenschaftlichen Arbeit lautet, den Fokus stärker auf Technologien für "nachfrageseitige Maßnahmen" zu legen. Die Forschungsgruppe rund um Jared Langevin argumentiert, dass die USA damit ihre Klimaziele – Netto-Null bis 2050 – erreichen könnten.

Zusätzlich zu einem Standardszenario wurden in der Studie zwölf weitere Modelle simuliert: drei Referenzszenarien für jeweils niedrige, moderate und aggressive Maßnahmen zur Emissionsminderung in Gebäuden. Die Dekarbonisierung von Gebäuden erfordert Lösungen, die die Effizienz des Gebäudebetriebs verbessern. Dazu gehören Maßnahmen wie intelligente Wärmepumpen und Thermostate. Die erhöhen auch die Flexibilität des Energienetzes. Das ist wichtig, denn je dezentraler Wärme und Strom produziert werden, desto mehr Daten und Informationen braucht es, um die Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt durch das Netz zu lenken.

Was genau bedeutet die Netto-Null?

Die Netto-Null, auch "Net-Zero" genannt, bezeichnet das Vorhaben, gleich viele Emissionen aus der Atmosphäre zu entfernen, wie erzeugt werden. Die große Hoffnung ist dabei, die globale Erderwärmung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass die menschliche Produktion von Treibhausgasen wie Kohlendioxid das Gesamtausmaß der globalen Erwärmung bestimmt. Die Verringerung dieser Treibhausgasemissionen ist der Schlüssel zur Vermeidung einer heute prognostizierten katastrophalen Klimakrise.

Zur Erinnerung: Aus diesem Grund schlossen sich Regierungen aus aller Welt im Rahmen des ab 2015 unterzeichneten Pariser Abkommens zusammen, um bis 2050 möglichst die Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Erneuerbare-Energie-Szenarien in den USA laut dem National Renewable Energy Laboratory. NREL/everviz.com

Effiziente Energieplanung wird wichtiger

Die Herausforderungen in den USA sind nicht gleich, aber ähnlich denen in Europa. In den kommenden Jahrzehnten wird es essenziell, erneuerbare Energien zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben: Elektrisch betriebene Fahrzeuge benötigen große Mengen an Strom in kurzer Zeit. Für die Veränderungen im gesamten Energiesystem, die Kreislaufwirtschaft und den Einsatz neuartiger Brennstoffe werden intelligentere Systeme gebraucht. Denn Engpässe im Stromnetz können verhindern, dass neu erzeugter Strom die Kundinnen und Kunden auch erreicht.

Um den optimalen Mix an erneuerbaren Energien für Gebäude zu finden, schlagen die Forschenden eine Energieplanung vor, die für alle Gebäudetypen gilt, von Wohngebäuden bis hin zu Büros, Gewerbe- und Industriegebäuden. Dabei wird der Energieverbrauch für statistisch repräsentative Gebäude und Stadtteile modelliert und dann hochgerechnet. Doch selbst wenn Stromnetze, öffentliche Gebäude und Wohnhäuser Strom sparen und möglichst ideal miteinander vernetzt werden: Der Strom muss produziert werden. Und das in rauen Mengen. Die USA setzen dabei zu einem großen Teil auf Solarenergie.

Große Teile im Süden der USA eignen sich zur Gewinnung von Solarenergie. Wenn nur die großen Distanzen nicht wären. AFP/Robyn Beck

Amerikanischer Strom aus der Sonne

Einer vom US-Department for Solar Energy herausgegebenen Studie zufolge planen die USA im idealen Szenario bis 2035 eine Deckung von 37 bis 42 Prozent des nationalen Strombedarfs mit Solarenergie. Im Vergleich: 2020 waren es nur drei Prozent. Der Rest soll in Zukunft größtenteils durch andere erneuerbare Energien gedeckt werden, darunter ein Drittel Wind, rund fünf Prozent Wasserkraft und ein Prozent Biokraft/Geothermie. Der Rest soll mit Kernkraft aufgefangen werden. 2050 soll der Strom für die US-Bevölkerung bereits zu 45 Prozent aus Solarenergie gedeckt werden.

Diese Zahlen sind nicht illusorisch: Die Vereinigten Staaten verfügen über einige der besten Bedingungen für erneuerbare Energieressourcen der Welt, darunter stürmische Winde in den Great Plains und viele Sonnenstunden im Südwesten.

Offshore-Windparks eignen sich insbesondere in nördlichen Hemisphären zur Stromgewinnung. REUTERS/Phil Noble

Welche Hindernisse den USA noch bevorstehen

Es ist aber nicht alles sonnige Heiterkeit, trotz zielstrebiger Pläne. Um eine "grüne" Energieversorgung zu gewährleisten, bedarf es noch weit mehr als nur technologischer Fortschritte. Sie erfordert den Aufbau und die Skalierung eines völlig neuen Wirtschaftszweigs. Der Ausbau erneuerbarer Energien beginnt mit Rohstoffen und endet mit dem Betreiben riesiger Parks voller Solarpaneele und Windturbinen. Die oftmals abgelegen stationierten Stromerzeuger müssen aber mit Haushalten und Unternehmen verkabelt werden – in den USA lebt der Großteil der Menschen in Städten und Küstenregionen.

Um die Ballungszentren zu erreichen, müssen Netzversorger tausende Kilometer neuer Hochspannungsleitungen errichten. Denn das Stromnetz der USA ist veraltet und fragmentiert. Arbeitskräfte fehlen den USA dabei ebenso wie Europa. Die historisch niedrige Arbeitslosigkeit erschwert die Einstellung von Arbeitskräften für den Bau und die Installation neuer Turbinen oder Solaranlagen.

Auch Genehmigungsverfahren erweisen sich als schwierig. Diese Probleme gibt es nicht nur in den Vereinigten Staaten. Auch in Europa gingen die Aufträge für neue Windturbinen im vergangenen Jahr unerwartet zurück, da Energieunternehmen mit schleppenden Genehmigungsverfahren kämpften. Wie so oft gibt es kein alleiniges Allheilmittel. Viel eher müssen etliche Zahnräder ineinandergreifen, um Veränderungen zu bewirken. (Sebastian Lang, 20.8.2023)