In St. Pölten begann das Festival am Donnerstag vor 50.000 Gästen mit Die Ärzte, Limp Bizkit, DJ Robin Schulz und Macklemore

Fred Durst von Limp Bizkit beim Auftritt auf dem Frequency. An Würde hat er nicht zugenommen. APA/FLORIAN WIESER

Solche Breaking News wie die Scheidung von Britney Spears sind beim Frequency Festival eher ein Randthema. Auf dem Campingplatz hat man Wichtigeres zu tun. Wo ist dieses Dings, das dieses Dings halten sollte? Und warum will der dort das Zelt zuerst einräumen, bevor er es aufstellt? Viele Fragen, nur eine Gewissheit: Architekt ist das keiner. Ein paar Zelte weiter wärmen sich eine paar Oberösterreicher mit kaltem Bier auf. Sonnenbrände zeichnen sich an mehreren Stellen ab. Auf die Frage nach ihren Lieblingsacts antworten sie wie der Kirchenchor mit Die Ärzte. Electric Callboy seien aber auch "voi geil". Oder Kraftklub, wie einer kraftlos einwirft. Oder Armin van Buuren. Viele der anderen Acts kennen die Teenager gar nicht: "Wir wern scho sehen, was uns taugt."

Frequency-Veteran

Das mit dem am Samstag auftretenden Trance-DJ Armin van Buuren aus den Niederlanden beschäftigt andere anders. Es sei schon komisch, sagt Andreas, dass so eine Musik auf dem Frequency gespielt werde. Nichts gegen die Musik, aber mit FM4 habe das nichts zu tun. Da gebe es andere Festivals für solche Musik. Aber FM4 sei ja auch nicht der Veranstalter, sagt der sich selbst als Frequency-Veteran bezeichnende Wiener.

Seit er 2011 das erste Mal durfte, ist er jedes Jahr nach St. Pölten gekommen. Das erste Festival-Armband habe er noch irgendwo zu Hause herumliegen. Er habe es so lange getragen, bis es zu müffeln begonnen habe. Er ist jetzt 28 Jahre alt und weiß nicht, wie oft er noch kommen wird. Vor ein paar Jahren habe ihm das Programm noch besser gefallen. Es sei zwar eine Art Tradition, aber immer weniger Freunde von ihm wollen zelten, wollen sich das antun, wie er sagt. "Vielleicht werma oid."

Alt schaut auch das Programm aus. Am ersten von drei Tagen sind Die Ärzte Headliner. Schon wieder. Gerade erst zwei Monate ist es her, da waren sie in derselben Funktion beim Nova Rock zu erleben. Neuigkeiten ergeben sich in der Zeit keine, aber das ist bei der deutschen Schlagerpunk-Combo seit Jahrzehnten so. Doch sie erzielt ihre Wirkung, also passt das.

Frequency 2023. Hauptsache, lustig. APA/FLORIAN WIESER

So ähnlich dürften die Überlegungen der Veranstalter lauten, was die Programmierung zusehends in Richtung einfache Partymusik verlagert. Hüttengaudi auf der Steppe vor den Toren St. Pöltens. Am Donnerstag war da zum Beispiel der deutsche DJ Robin Schulz am Werken. Eine Stunde bumm-bumm. Ein bisserl Animation, Hände in die Höhe, ein paar Visuals, fertig. Das schaut nicht nur billig aus, das dürfte es auch sein, denn solche Acts reisen ja mehr oder weniger mit Handgepäck, sind also wahrscheinlich günstiger als sechsköpfige Bands mit all ihrer notwendigen Entourage an Technikern.

Drolliger Onkel

Nicht lumpen ließ man sich bei dem auf Schulz folgenden Act: Limp Bizkit. Ja, die gibt es noch. Und sie sind eine richtige Band. Aber eine, die schon vor 20 Jahren nicht viel konnte. Damals übersetzten sie mit ihrer klobigen Mischung aus Metal und Rap das MTV-Format "Jackass" in entsprechende Musik. "Jackass" heißt so viel wie Trottel. Fred – der Name ist das Zeichen – Durst, der Chef der Band, hat in den letzten Dekaden an Würde nicht zugenommen. Ein paar alte Hits und depperte Sprüche, und das Publikum war versöhnt mit ihm. Oder es war ihm egal, wer der drollige Onkel im Baseballoutfit da oben war.

Die Party schmiss dann der aus Seattle stammende Hitparaden-Rapper Macklemore. Der besitzt immerhin Entertainerqualitäten, das muss man ihm lassen. Er war zwar auch erst vor vier Monaten in der Wiener Stadthalle zu Gast, aber man wird ja bescheiden gemacht. "I fucking love Austria", schrie er. Sicher. (Karl Fluch, 18.8.2023)