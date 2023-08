Neue Aufgabe für Patrick Pentz. IMAGO/Norbert Scanella

Leverkusen/Kopenhagen - Patrick Pentz versucht nach einem schwierigen halben Jahr ohne Einsätze bei Bayer Leverkusen in Dänemark sein Glück. Der 26-Jährige wurde am Freitag leihweise für ein Jahr vom deutschen Fußball-Bundesligisten an Bröndby IF nach Kopenhagen verliehen. Der Ex-Austrianer war im Winter von Leverkusen als Nummer zwei hinter Lukas Hradecky verpflichtet worden, und über diese Rolle nicht hinausgekommen. Vor allem im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland hofft er auf Spielpraxis.

"Patrick ist im besten Profi-Alter und wir können seinen Wunsch nach mehr Einsätzen als Nummer eins gut verstehen", betonte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Der vierfache ÖFB-Teamgoalie, der vor seiner Zeit in Leverkusen ein halbes Jahr bei Stade Reims in Frankreich tätig war, steht bei Bayer noch bis Ende Juni 2025 unter Vertrag.

Guter Ruf

"Bröndby hat einen sehr guten Ruf und ist auch bekannt dafür, starke Torhüter zu entwickeln", sagte Pentz. So waren in der Vergangenheit etwa Kölns Marvin Schwäbe, Union Berlins Frederik Rönnow oder auch Hradecky beim dänischen Topclub tätig. "Als ich vom Interesse von Bröndby gehört habe, war mir klar, dass es der absolut richtige Schritt ist." Pentz erhält bei Bröndby die Nummer eins. Ob er auch von Beginn an zum Zug kommen wird, wird sich zeigen. In den bisherigen vier Ligaspielen hütete der 39-jährige Däne Thomas Mikkelsen das Tor, Ersatzmann war dessen 21-jähriger Landsmann Jonathan Aegidius.

Die Kopenhagener liegen in der Liga mit sechs Punkten auf Rang fünf. Auf diesem Platz hatte der Verein auch die vergangene Saison abgeschlossen. (APA, 18.8.2023)