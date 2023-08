"Radio Maria" feiert sein 25-jähriges Bestehen in Österreich. Das Jubiläum des kirchlichen Senders wird laut Kathpress mit einem Fest am 16. September im Rahmen der traditionellen "Radio Maria"-Wallfahrt nach Maria Taferl gefeiert. "Radio Maria"-Programmdirektor Peter Ackermann erläuterte, dass man sich als missionarisches Radio verstehe. "An der Hand Mariens möchten wir die frohe Botschaft Jesu Christi verkünden", sagte er in einem Interview. Besonders sei auch, dass sich Radio Maria ausschließlich aus freiwilligen Spenden finanziere. Man sei auch ganz bewusst ein "Radio der Hörer".

Der kirchliche Sender "Radio Maria" feiert sein 25-jähriges Bestehen in Österreich. Imago

Man könne in fast allen Sendungen anrufen, mitreden oder mitbeten. "Die Hälfte der Sendezeit ist dafür reserviert. So werden wunderbare Zeugnisse hörbar, wie Gott im Leben der Menschen hier und heute wirkt", so der Programmdirektor. "Radio Maria Österreich"-Präsident Lukas Bonelli wies in Kirchenzeitungen darauf hin, dass Radio Maria in 82 Ländern weltweit zu hören ist. In Österreich ist der Sender seit 2020 über DAB+ in nahezu dem ganzen Land empfangbar. (APA, 18.8.2023)