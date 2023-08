Die Hauptnachrichtensendung von Sat.1 am Abend wird um zehn Minuten verlängert. Sie beginnt ab 16. Oktober täglich bereits um 19.45 Uhr statt wie bisher um 19.55 Uhr, wie der Privatsender am Mittwoch in Unterföhring bei München mitteilte. Der börsennotierte TV-Konzern ProSiebenSat.1 hatte sich entschieden, ab 2023 die Nachrichten für seine Sender wieder selbst mit eigener Nachrichtenredaktion zu produzieren und nicht extern wie bis dahin bei der Axel-Springer-Marke Welt einzukaufen.

Die Sat.1-Nachrichten beginnen künftig um 19.45 Uhr. ProSiebenSat.1 Media SE

Damit wollen die Unterföhringer das eigene News-Profil stärken. Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann erklärte in einer Mitteilung, man wolle mit dem Ausbau das journalistische Profil von Sat.1 schärfen und könne dann über mehr Themen berichten. Zuschauerinnen und Zuschauer von Sat.1 wollten nicht nur gut unterhalten, sondern auch gut informiert werden. Das belegten Zuschauerbefragungen. "Es wäre ein Fehler, diesen oft artikulierten Wunsch nicht ernst zu nehmen", hieß es von Rosemann. (APA, 18.8.2023)