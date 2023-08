RTL beendet die Zusammenarbeit mit Reporter Maurice Gajda. In einem Beitrag für die Sendung "Explosiv" thematisierte Gajda einen Tweet von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry, den es offenbar nie gegeben hat. RTL erklärte zunächst, die Zusammenarbeit auszusetzen, am Freitag gab der Sender jedoch die endgültige, fristlose Trennung bekannt.

RTL trennt sich von Moderator Maurice Gajda wegen eines gefälschten Tweets. IMAGO/Future Image

Zum Hintergrund: In der Sendung vom 5. August 2023 berichtete Gajda in "Explosiv" über den Sänger Trong Hieu Nguyen. Der Interpret war Kandidat beim Song-Contest-Vorentscheid 2023. Gajda konfrontierte den Sänger mit einem angeblichen Twitter-Beitrag der AfD-Politikerin. Der Moderator sagte: "Also, Frauke Petry schrieb über diesen Mann, euren Freund: 'Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.'" Zu sehen war ein Tweet, der den Anschein erweckte, er stamme von Petry. Der Tweet sei zwischenzeitlich gelöscht worden, sagte Gajda in dem Beitrag weiter.

Sie habe diese Äußerung nie getätigt, ließ Petry auf X, vormals Twitter, wissen: "Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert ⁦@RTL_com ⁩hier eindrucksvoll. Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um, und fertig ist das Fake."

RTL stellte sich zunächst hinter Gajda: "Unser Reporter hat den Tweet im März gesehen und wortgetreu notiert", teilte RTL daraufhin mit: "Er verbürgt sich dafür. Der Tweet wurde anschließend von Frauke Petry gelöscht, was im Beitrag auch erwähnt wurde. Die grafische Umsetzung im Design des Twitter-Profils von Frauke Petry verstößt allerdings gegen unsere jour­nalistischen Guidelines. Dafür entschuldigen wir uns."

"Schwere Verfehlungen"

Petry wiederum sagte, sie habe eine solche Nachricht nicht veröffentlicht, und kündigte eine Abmahnung für RTL an. Der Sender setzte daraufhin am Mittwoch "die Zusammenarbeit mit Maurice Gajda bis auf weiteres aus". Nach internen Prüfungen stellte RTL "schwere Verfehlungen" in der Erstellung des Beitrags fest. Diese seien "mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar". Bei den weitreichenden Prüfungen konnte laut RTL "keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat".

Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL News, entschuldigte sich bei Petry: "Wir haben Maurice Gajda als engagierten und leidenschaftlichen Reporter kennengelernt. In diesem Fall gibt es aber zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht. Sie schaden der wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit unserer rund 1.300 Journalistinnen und Journalisten. Die RTL News stehen mit ihren Nachrichten und Magazinen tagtäglich für journalistische Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit und Sorgfalt." (red, 18.8.2023)