Die Überreste eines der untersuchten Kessel neben einer Rekonstruktion seiner ursprünglichen Form. iScience/Wilkin et al.

Aus der Bronzezeit gibt es unzählige Funde, die ein gutes Bild der damaligen Lebensweise zeichnen. Über die Kulinarik war aber wegen des Fehlens von Aufzeichnungen und der Vergänglichkeit der Speisen wenig bekannt. Einzelne Hinweise finden sich im Zahnschmelz damals lebender Menschen, genauer gesagt in versteinerten Ablagerungen auf den Zähnen.

Doch nun ging ein Forschungsteam mit Beteiligung der Schweizer Universität ETH Zürich einen neuen Weg. Man untersuchte mehrere Metallkessel aus der Zeit zwischen 3700 und 2900 vor Christus. Die Erkenntnisse daraus wurden nun in einer Studie im Fachjournal "iScience" publiziert.

Das Team sammelte acht Proben aus sieben Kesseln aus Grabstätten in der Kaukasusregion, die heute auf dem Gebiet der Länder Georgien, Aserbaidschan und Armenien liegt. Die Proben waren winzig, doch es gelang dem Team, Proteine von Hirschen, Schafen, Ziegen und Rindern zu identifizieren. Zum Teil waren es Reste von Fleisch, doch auch Rückstände von Blut und sogar Milch ließen sich nachweisen.

"Wir haben bereits früher festgestellt, dass die Leute damals höchstwahrscheinlich eine Art Biersuppe tranken, aber wir wussten nicht, was auf dem Hauptmenü stand", sagt Studienautor Viktor Trifonov. Eine genaue Radiokarbondatierung ergab für die Kessel ein Alter von etwa 5.540 bis 5.370 Jahren. Sie sind damit 3.000 Jahre älter als die bisher ältesten untersuchten Kessel.

Für Festessen

Vieles spricht allerdings dafür, dass es sich nicht um die tägliche Kost der bronzezeitlichen Menschen handelte, sondern um Speisen für besondere Anlässe. Shevan Wilkin von der Universität Zürich schließt das aus der Größe der Kessel: "Sie kochten offensichtlich große Mahlzeiten, nicht nur für einzelne Familien." Auch Trifonov betont: "Maykop-Bronzekessel aus dem vierten Jahrtausend vor Christus sind seltene und teure Gegenstände, die als Erbstücke der gesellschaftlichen Elite vorbehalten waren." Dafür spricht auch, dass sie starke Gebrauchsspuren aufwiesen und oft geflickt wurden. Die Metallgefäße erwiesen sich dabei als günstig für die Erhaltung der Proben. Viele Metallverbindungen haben antibakterielle Wirkung und halfen, die Proteine zu konservieren, die normalerweise von den Mikroben im Boden verzehrt worden wären.

"Es ist wirklich spannend, eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Menschen vor so langer Zeit in diesen Kesseln zubereitet haben", freut sich Wilkin. (Reinhard Kleindl, 19.8.2023)