Hierzulande ist Eiskaffee wohl noch immer die beliebteste Form, um kalten Kaffee zu genießen, auch wenn er angesichts der Zutaten eher ein Dessert denn ein Getränk ist – Tradition hat er jedenfalls in nicht ganz so üppiger Form. Die Kochbuchautorin Katharina Prato beschreibt schon 1895 in "Die süddeutsche Küche" die Zubereitung von Eiskaffee wie folgt: "Sehr guten, schwarzen Kaffee stellt man in Flaschen verkorkt in Eis und schlägt Obers zu Schaum, zuckert ihn und stellt ihn auch in Eis oder treibt ihn zu leichtem Gefrorenem. Man mischt davon zum Kaffee, gibt ihn in Kaffeegläser und Schaum darauf."

Von Vanille- oder auch anderen Eissorten war also damals in dem Zusammenhang noch keine Rede, heute gehört das jedenfalls zum klassischen Eiskaffee, wie er in Cafés und Eissalons serviert wird. Für den Wiener Eiskaffee werden ein bis zwei kalte Espressi mit ein bis zwei Kugeln Vanilleeis und etwas kalter Milch in ein hohes Glas gegeben und anschließend mit Obers serviert. Eine Variante ist der gerührte Eiskaffee, dafür schlägt man Obers auf, rührt Vanilleeis vorsichtig unter und gießt kalten Kaffee dazu, oder aber man mixt einfach eiskalten Kaffee mit Vanilleeis und gibt einen Klacks Obers darüber.

Eiskaffee wird mit viel Schlagobers serviert. Getty Images/iStockphoto

Weniger üppig gestaltet sich die italienische Variante, Vanilleeis und Kaffee zu kombinieren. Für die simple Variante von Affogato al caffè wird eine Kugel Vanilleeis mit frischem, heißem Espresso übergossen. Abwandlungen finden sich aber natürlich auch hier, manche mehr, manche weniger üppig. So wird in manchen Rezepten ein Schuss Haselnusslikör oder Amaretto empfohlen, aber auch Obers und Schokosplittergarnitur sind auf italienischen Rezeptportalen zu finden. Ebenfalls beliebt ist Shakerato, dazu werden Espresso, Zuckersirup und Eiswürfel einfach in einen Shaker gegeben und schaumig geschüttelt und anschließend durch ein Sieb in ein gekühltes Cocktailglas gefüllt, wer will, aromatisiert mit Vanille oder Amaretto.

Affogato al caffè. Getty Images/iStockphoto

In Vietnam wiederum genießt man Ca phe sua da: Dafür wird grobgemahlenes Kaffeepulver in ein spezielles Metallsieb gefüllt. Das Sieb kommt auf ein hitzebeständiges Glas mit etwas Kondensmilch. Dann wird der Kaffee mit heißem Wasser aufgegossen. Die Mischung wird schließlich mit Eiswürfeln aufgefüllt.

Kondensmilch darf beim Ca phe sua da nicht fehlen. Getty Images/iStockphoto

Ursprünglich aus den USA kommt der mittlerweile auch bei uns auch sehr beliebte Iced Coffee, bei dem Espresso oder Filterkaffee über Eiswürfel gegossen wird. Schmeckt selbstverständlich auch mit einem Schuss kalter Milch.

Jede Menge Eiswürfel sind im Iced Coffee. Getty Images/iStockphoto

Retour in Europa kommen wir noch zu Caffé frappé, der durch Griechenland-Urlaube vielfach bekannt ist und mit löslichem Kaffee zubereitet wird. Für das Urlaubsfeeling gibt man einen gehäuften Teelöffel löslichen Kaffee, 60 Milliliter Wasser und einen Teelöffel Zucker in ein hohes Glas und schäumt die Mischung – am besten mit einem Milchschäumer – auf. Danach 30 Milliliter Milch und einige Eiswürfel hinzufügen und in einen heißen Sommertag starten.

Caffé frappé wird in Griechenland klassisch mit Löskaffee bereitet. Getty Images/iStockphoto

(ped, 19.8.2023)