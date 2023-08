Die Kritik der SPÖ richtet sich an den ehemaligen, aber auch an den aktuellen Kanzler. Die ÖVP spekuliert, dass die "Vorwürfe offenbar auf sehr schwachen Beinen stehen"

Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz in seiner Zeit als Kanzler. AP/Lisa Leutner

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz muss sich wegen des Verdachts der Falschaussage vor Gericht verantworten. Gegen Kurz sei Strafantrag gestellt worden, teilte die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption am Freitag mit. Ihm und zwei weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, vor dem Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre falsch ausgesagt zu haben. Das Verfahren soll nach Angaben des Landesgerichts für Strafsachen Wien am 18. Oktober beginnen. Falschaussage kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden.

Kurz selbst teilte auf X (vormals Twitter) mit, von Journalisten über einen bevorstehenden Strafantrag informiert worden zu sein. Er betonte, die Vorwürfe seien falsch, er und sein Team freuten sich, "wenn nun endlich die Wahrheit ans Licht kommt und sich die Anschuldigungen auch vor Gericht als haltlos herausstellen". Die Reaktionen von Personen außerhalb des engsten Kreises des Ex-Kanzlers fallen freilich anders aus.

SPÖ: Nehammer setzt System Kurz fort

SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer, der die Fraktion der Sozialdemokraten im Untersuchungsausschuss leitete, sagte in einer Aussendung: "Sebastian Kurz hat sich moralisch in vielfältiger Weise disqualifiziert. Jetzt geht es um die strafrechtliche Relevanz. Er hat die Unwahrheit gesagt. Ein Richter wird nun klären, ob er absichtlich oder unabsichtlich die Unwahrheit gesagt hat."

Den gestellten Strafantrag gegen Kurz nutzte Krainer auch für Kritik am aktuellen Bundeskanzler Karl Nehammer. "Jeder, der geglaubt hat, dass Bundeskanzler Nehammer mit dem System Kurz bricht, wurde eines Besseren belehrt. Nehammer ist selbst Teil des Systems Kurz. Wenn er aufräumen würde, dann müsste er bei sich selbst anfangen." Laut Krainer würde Nehammer seit einem halben Jahr die Herausgabe von Daten an die WKStA verhindern – und damit auch die Aufklärung.

ÖVP: Vorwürfe stehen offenbar auf schwachen Beinen

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker wies in einer Aussendung darauf hin, dass es sich um einen Strafantrag und kein Urteil und keinen Schuldspruch handle. "Nach Jahren der Anschuldigungen soll Sebastian Kurz nun endlich die Gelegenheit bekommen, sich vor einem unabhängigen Gericht zu verteidigen. Es ist wichtig, dass es endlich zur Klärung der Vorwürfe kommt", sagte Stocker.

Und weiter: "Dass das Verfahren so lange in Schwebe war, zeigt, dass die Vorwürfe offenbar auf sehr schwachen Beinen stehen. Bemerkenswert ist, dass die Ermittlungen derart lange gedauert haben und die Medien wieder einmal lange vor den Betroffenen über die weiteren Verfahrensschritte informiert waren. Das beweist einmal mehr, dass es in diesem Bereich dringenden Reformbedarf gibt. Es braucht kürzere Verfahren und einen angemessenen Anspruch auf Schadenersatz bei Freisprüchen." (luza, red, 18.8.2023)