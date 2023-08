Das Finanzministerium hat am Freitag erneut vor betrügerischen E-Mails gewarnt. Demnach werden gefälschte Nachrichten im Namen von "Österreich.gv.at" an Bürgerinnen und Bürger versendet. Die betrügerischen Nachrichten enthalten die Information, dass die Empfängerinnen und Empfänger einen Link aufrufen und dort persönliche Daten eingeben sollen, um eine Rückerstattung zu erhalten. Als Absender der Nachrichten scheint "Oesterreich.gv.at" auf.

Bei E-Mails lieber genau hinsehen, woher die Nachricht kommt APA/AFP/JOSEP LAGO

Warnung

Das Ministerium warnte laufend vor solchen und ähnlichen Betrugsversuchen, welche über verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, SMS und Telefonanrufe erfolgen. Der enthaltene Hyperlink führt auf eine gefälschte Webseite im Stil von Oesterreich.gv.at, die zur Eingabe von persönlichen Daten, insbesondere Kontoinformationen, auffordert. In dem Zusammenhang betonte das Finanzministerium, dass seine Informationen "grundsätzlich in Form von Bescheiden" erfolgen und "per Post oder in die FinanzOnline-Databox zugestellt" werden.

"Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf", hieß es in einer Aussendung. (APA, 18.8.2023)