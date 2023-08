In Salzburg werden gezielt mehr Profis gesucht, die Menschen auf die Gipfel führen können´, denn das Business boomt. Warum ihre Schule so hart ist.

Steigeisen statt Bürostuhl und Felsenklettern statt Zoom-Meeting: Es gibt Jobs, die haben das Bedürfnis nach etwas Adrenalin und Aufregung an vorderster Stelle bei den Voraussetzungen. Einer davon ist wohl der Beruf der Bergführerinnen und Bergführer. Und in Österreich haben diese nun Aufträge ohne Ende.

Für hochalpines Gelände am Gletscher braucht es für die meisten Bergsteigenden einen Bergführer oder eine Bergführerin Daniel Breuer / picturedesk.com

Der Bergsport boomt seit Jahren, die Corona-Pandemie hat die Lust auf Aktivitäten in der Natur noch mehr befeuert, der Trend zu mehr Körperbewusstsein und Gesundheit gibt vielen das Bedürfnis nach mehr sportlicher Herausforderung. Gipfelstürmen ist für die meisten dabei nur mit Bergführenden möglich, denn diese kennen die besten Wege, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen und können genügend alpine Erfahrung vorweisen. In Salzburg sucht nun der Bergsportführerverband verstärkt Nachwuchs. Denn nicht nur sind die Touren stark gebucht und viele Bergführende mehr als ausgelastet, auch geht demnächst eine ganze Generation in Pension.

Von derzeit 170 Bergführerinnen und Bergführern in Salzburg sollten es in den stark gebuchten Bergsteigermonaten etwa im Sommer rund 50 Prozent mehr geben, sagt Clemens Wesenauer, Vizepräsident des Salzburger Bergsportführerverbandes. Generell sei das Sicherheitsbedürfnis von Alpintouristinnen und -touristen gestiegen, auch die klimatischen Veränderungen am Berg mit deutlich mehr Felsstürzen und Gletscherspalten würden den Wunsch erhöhen, mit Bergführenden eine Tour zu gehen, statt auf sich alleine gestellt zu sein. Im Winter wiederum könnten Bergführende vor allem mit der Lawinengefahr gut umgehen.

Fordernde Aufnahmeprüfung

Gerade für solche Extremsituationen braucht es aber auch die richtigen Menschen und die Begeisterung und Sicherheit, im schwierigen hochalpinen Gebiet richtige Entscheidungen für andere treffen zu können. "Wer die Ausbildung zum Berg- und Skiführer antritt", sagt Wesenauer, "muss bereits fertiger Alpinist sein." Der Test besteht aus einem Teil im Winter mit Steileisklettern und Skifahren und einem Teil im Sommer mit Felsenklettern und Sportklettern. "Diese Sportarten werden in der Ausbildung dann nicht extra gelehrt, man muss sie bereits gut beherrschen." Von etwa 1oo bis 150 Anwärterinnen und Anwärtern schaffen es meist 30 Personen in die Ausbildung. Die Ausbildung selbst dauert im Anschluss dreieinhalb bis fünf Jahre. Ursprünglich dauerte sie zwei Jahre, aber um sie mehr berufstätigen Menschen zu ermöglichen, die sich für die Ausbildungszeiten Urlaubstage nehmen müssen, wurde die Zeit verlängert.

Aber jetzt gibt es für sportliche Interessierte auch ein Nachwuchsförderprogramm vom Bergführerverband, erzählt Wesenauer. Dabei sollen Aspirantinnen und Aspiranten, die sich für den Beruf grundsätzlich interessieren, einen Mentor oder eine Mentorin bekommen, die sie auf Bergtouren begleiten und ihnen Feedback geben sowie mit ihnen an ihren Schwächen arbeiten. So könnten sie leichter die Aufnahmeprüfung bewältigen.

Soft Skills gefragt

Immer mehr wird auch der Berg zu einem Ort, an dem Menschen ohne viel Verpflichtung urlauben wollen. Bergführende lernen in der Ausbildung auch, wann eine Tour wegen der Witterung oder dem Befinden der Gäste beendet wird. Wer am Ende für die Sicherheit anderer zuständig ist, braucht auch hohe soziale Kompetenz.

"Man kann auch gut leben von dem Beruf", sagt Wesenauer, mit einem Tagessatz von 450 Euro netto, bei einer Gruppe ab sechs Personen mit 600 Euro könne man schon rechnen. Dafür ist allerdings die Ausbildung für viele recht kostspielig. Mit Unterkünften während der Ausbildung, den Fahrtkosten, dem Material und dem Beitrag selbst wären etwa 10.000 bis 15.000 Euro.

Es ist aber auch nicht so, dass ein solcher Mangel an Bergführenden herrscht, dass gar keine Tour mehr gebucht werden kann. Wer sucht, der findet, sagt Wesenauer. "Im Grunde ist das wie mit den beliebten Hotels in touristischen Orten: Wer in der Hochsaison dort urlauben möchte, muss schon früh genug buchen, um noch ein Zimmer zu bekommen." Trotzdem sei auf lange Sicht der Nachwuchs wichtig, um die starke Nachfrage im Bergsport abzudecken.

Doch auch andere Berufssparten könnten von ausgebildeten Bergführenden mit ihren Fähigkeiten profitieren. Sie dürfen Steinschlagnetze spannen, Lawinen sprengen, aber auch Industrieklettern. Denn selbst Tätigkeiten wie Fensterputzen in den Höhen erfordert das spezielle Geschick der Bergführerinnen und Bergführer. Auch in ruhigeren Saisonen gebe es also viele Möglichkeiten.