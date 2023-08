Ein Graffito in Berlin zeigt den Sowjetdissidenten Andrej Sacharow. APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Moskau – Die russische Justiz hat das renommierte Sacharow-Zentrum aufgelöst. Ein Gericht in der Hauptstadt Moskau erklärte am Freitag zur Begründung, in dem Zentrum fänden nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen statt. Das nach dem Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Menschenrechtszentrum war vor knapp drei Jahrzehnten gegründet worden.

Seit 2014 befindet sich das Zentrum auf der Liste der "ausländischen Agenten". Im Jänner war dem Zentrum von den russischen Behörden mitgeteilt worden, dass alle seine Mietverträge aufgekündigt werden.

Der Physiker Andrej Sacharow hatte in der Sowjetunion zunächst an der Entwicklung der Wasserstoffbombe mitgearbeitet. Ab den 1950ern setzte er sich aber verstärkt gegen Pläne der Sowjetregierung bei der Entwicklung von Atombomben ein. 1975 erhielt er den Friedensnobelpreis. (APA, red, 18.8.2023)