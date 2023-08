"There Must Be an Angel (Playing With My Heart)" könnte es hier tönen, tut es aber nicht. Der obige, namenlose Fremde (Toni Servillo) bevorzugt Soul, wenn er in den Straßen Roms Suizidgefährdeten eine zweite Chance schenkt. Polyfilm

Wie war das noch einmal in Barbie? Ununterdrückbare Gedanken an den Tod (und Zellulite) haben die Schöne aus dem Barbieland vertrieben. Etwas weniger pretty und pink, aber ebenfalls biblisch geht es im italienischen Publikumsliebling Il primo giorno della mia vita (Der erste Tag meines Lebens) von Paolo Genovese zu. Ein namenloser Engel in der sympathischen Gestalt des La Grande Bellezza-Darstellers Toni Servillo rettet in verregneten Römer Nächten Menschen vor dem Suizid, um ihnen innerhalb einer Woche (wieder biblisch) die Chance zu geben, erneut Gefallen am Leben zu finden.

Vier im Hotel

Die Dramaturgie ist damit klar. Ilprimo giorno ... beginnt nachts. Die Neonlichter spiegeln sich auf dem Asphalt, und in der Windschutzscheibe eines Polizeiautos, in dem die Polizistin Arianna (Margherita Buy) gerade ihre Waffe auf sich richtet. Doch dann steigt besagter Engel zu ihr ins Auto und nimmt sie mit in seines, in dem bereits zwei bedrückte Passagiere sitzen: die Ex-Turnerin Emilia (Sara Serraiocco), die nun gelähmt ist und an dem "Zweitbesten"-Syndrom leidet, und der Lebensberater Napoleone (Valerio Mastandrea), der keine Begründung für seine Lebensunlust hat.

In dem Hotel, in das der Engel die drei bringt, befindet sich bereits ein kleiner, rundlicher Bub. Der zwölfjährige Daniele ist Diabetiker, in den Sozialen Medien hat er sich mit absurden Ess-Challenges einen Namen gemacht, bis er eines Abends (nicht zufällig) sein Insulin vergaß.

Diesen vier werden nun nach und nach die eigenen Tode, ihre Hinterbliebenen und ihre Zukunftsszenarien vor Augen geführt. Das Ziel des Engels (und des Regisseurs) ist es schließlich, dass sie sich (wie das Publikum auch) für das Leben entscheiden: Ja-Sagen.

Einfach die Perspektive ändern?

Damit wirkt der Film ein wenig wie eines dieser Selbsthilfeseminare, das Napoleone gibt. "Du musst einfach nur deine Perspektive ändern", sagt er dort, als er einem schüchternen Mann hilft, seine Stimme zu entdecken. Die Rolle Napoleones fungiert dann aber als selbstreflexive Korrektur: Seine leicht konsumierbaren Lebensweisheiten, die im Übrigen nicht falsch sind, kann er selbst nicht befolgen. Dass seine Misere keinen Grund hat, verschärft sein Problem noch. Er kann sich in seiner Depression schlichtweg nicht helfen lassen.

Il primo giorno ... lässt sich Zeit für jedes dieser vier Schicksale und nimmt sich den Raum, über den Sinn des Am-Leben-Bleibens zu philosophieren. In seinen besten Momenten erinnert das an einen, der die Zwiesprache mit Engeln perfektioniert hat: Wim Wenders mit Die Engel über Berlin (1987) oder The Million Dollar Hotel (2000).

Anders als Wenders spart Genovese jedoch äußere Faktoren wie Politik, Armut oder Kriminalität fast vollständig aus. Der soulige Soundtrack mit Italoschlager-Einsprengseln, die dunkle Bildgestaltung, in der das Sonnenlicht umso lebendiger wirkt, machen den Film denn auch streckenweise zu einer dezent sentimentalen Wohlfühlangelegenheit.

Aber wofür geht man schließlich ins Kino, wenn nicht auch, um ein paar Tränen zu vergießen? (Valerie Dirk, 18.8.2023)