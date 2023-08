David Byrne von den Talking Heads im Film "Stop Making Sense". Den Soundtrack dazu gibt es nun ungekürzt auf Vinyl. imago images/MediaPunch

Wien – Streitbar, wie es Superlative sind, gilt Stop Making Sense vielen als bester Konzertfilm, der je auf eine Leinwand projiziert wurde. Und man muss sagen, viele Konkurenten um den Titel hat er nicht. Verwirklicht hat ihn der inzwischen verstorbene Regisseur Jonathan Demme, erschienen ist er 1984 auf dem Höhepunkt der Popularität der New Yorker Band – und hat diese noch weiter befeuert.

Das 1991 aufgelöste Quartett gab dieses Konzert 1983. Die Mitglieder stoßen Song um Song zu dem als Erster die Bühne betretenden Sänger David Byrne – bevor sie zu voller Besetzung mit Backgroundsängerinnen und Mitmusikern wie Adrian Belew anwachsen und sich in Rage und Ekstase spielen und dabei doch nie die Beherrschung verlieren. Die Energie der Darbietung ist bis heute enorm, die Spielfreude aller Beteiligten immens.

Das damals erschienene Album bot jedoch nur einen Ausschnitt des rund 90 Minuten dauernden Films, viele Songs waren nur im Film zu hören. Die restlichen wurden erst viele Jahre später auf CD nachveröffentlicht, nie jedoch auf Vinyl.

Jetzt, fast 40 Jahre später, ist es so weit. Nicht, dass es einen Anlass gebraucht hätte, aber das runde Jubiläum ist natürlich ein solcher. Zudem kommt eine restaurierte, digitalisierte Version des Films in die Kinos. Im September, zumindest in den USA. Dazu findet sogar die Band erneut zusammen, wenigstens für ein Frage-und-Antwort-Spezial, das der Regisseur und Zeitzeuge Spike Lee moderieren wird.

Immens einflussreiche Musik

Die Trennung der Talking Heads verlief seinerzeit nicht im Guten, Byrne (71) nimmt einen Gutteil der Schuld daran auf sich. Er sei ein schwieriger junger Mann gewesen. Heute hänge man zwar nicht gemeinsam ab, Tina Weymouth, Chris Frantz, Jerry Harrison und er würden sich aber gut verstehen.

Die Musik, die sie als Talking Heads geschaffen haben, war und ist immens einflussreich. Harrison ist zurzeit mit einer Show unterwegs, die das Album Remain in Light in den Mittelpunkt stellt, und füllt damit die Säle.

Das wird den restlichen Talking Heads nun ebenfalls gelingen – zumindest im Kino. (flu, 18.8.2023)