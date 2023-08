Man müsse in der EU eine Lösung für die wachsende Zahl an "illegalen Migranten" und Flüchtlingen finden, betonten Scholz und Nehammer bei einem Treffen in Salzburg

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz und sein österreichischer Amtskollege Karl Nehammer zeigten bei einem Treffen in Salzburg Einigkeit. APA/BARBARA GINDL

Salzburg/Berlin/Wien – Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Verständnis für österreichische Kontrollen an der Grenze zu Deutschland geäußert. "Gegenwärtig ist das angesichts der Zahlen, die wir kennen, etwas, das unverzichtbar ist", sagte Scholz am Freitag in Salzburg nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. Österreich müsse auch an anderen Stellen Kontrollen vornehmen, fügte Scholz hinzu. Österreich hatte im April die Kontrollen an seinen Grenzen zu Ungarn und Slowenien um weitere sechs Monate verlängert.

Scholz und Nehammer betonten, dass man in der EU eine umfassende Lösung für die wachsende Zahl an "illegalen Migranten" und Flüchtlinge brauche. Dazu gehörten ein besserer Außengrenzschutz der EU, schnelle Abschiebungen von Personen ohne Bleiberecht sowie Verträge mit den Herkunftsstaaten, die eine legale Zuwanderung im Gegenzug zur Rücknahme illegaler Migranten ermöglichen sollen.

Nehammer verwies darauf, dass Österreich mit einigen Maßnahmen die hohe Zahl an Asylwerbern bereits habe reduzieren können. In Deutschland steigt sie dagegen weiter an. In beiden Ländern handelt es sich dabei größtenteils um Personen, die eigentlich in EU-Außengrenzstaaten hätten registriert werden sollen. Scholz betonte, dass Deutschland für eine Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den passfreien Schengen-Raum sei. Andere EU-Mitgliedsstaaten hätten aber noch Fragen. (Reuters, 18.8.2023)